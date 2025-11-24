Skaudi netektis: mirė regio legenda Jimmy Cliffas

Apie netektį ir mirties priežastį socialiniuose tinkluose pranešė jo žmona Latifa Chambers.
„Su giliu liūdesiu pranešu, kad mano vyras J. Cliffas mirė dėl plaučių uždegimo.
Esu dėkinga jo šeimai, draugams, kolegoms menininkams ir bendradarbiams, kurie ėjo per gyvenimą kartu su juo.
Jo gerbėjai iš viso pasaulio, žinokite, kad jūsų palaikymas buvo jo didžiausia stiprybė per visą karjerą.
Jimmy, mano brangusis, ilsėkis ramybėje. Aš išpildysiu tavo norus“, – rašė ji.
J. Cliffas šlovę pelnė dar šeštajame dešimtmetyje – jis padėjo Jamaikos skambesiui pasiekti pasaulinę auditoriją su tokiais hitais kaip „Wonderful World“, „Beautiful People“, „You Can Get It If You Really Want“ ir t.t.
Jimmy buvo ne tik muzikantas, bet ir aktorius – 1972 m. jis suvaidino kriminalinėje dramoje „The Harder They Come“ ir taip prisidėjo prie regio muzikos populiarinimo Jungtinėse Amerikos Valstijose.
J. Cliffas gimė Jamaikoje ir buvo aštuntas iš devynių vaikų, šeima neišvengė skurdo.
Būdamas vos 6-erių jis pradėjo dainuoti vietos bažnyčioje, o jo švelnų, melodingą balsą pastebėjo ne vienas.
Sulaukęs 14-iolikos, jis persikėlė į Kingstoną ir pasikeitė pavardę į Cliff (tikroji pavardė – Chambers), kad išreikštų aukštumas, kurias tikėjosi pasiekti.
1965 m. jis persikėlė į Londoną dirbti su įrašų kompanija „Island Records“, su kuria vėliau dirbo ir Bobas Marley.
Nors pirmieji muzikiniai bandymai nebuvo labai sėkmingi, laimė nusišypsojo 1969-aisiais su singlu „Wonderful World, Beautiful People“.