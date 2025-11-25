ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Karališkoji šeima išgyvena širdį veriančią netektį

2025 m. lapkričio 25 d.
Lrytas.lt
Antradienį pasaulį apskriejo liūdna žinia – sulaukęs 80 m. mirė karališkajai šeimai artimas dizaineris Paulas Costelloe, skelbė „People“.
Pranešama, kad asmeninis velionės princesės Dianos mados dizaineris pasaulį paliko šeštadienį, apsuptas savo artimųjų.
Apie netektį pranešė jo šeimos nariai.
„Su giliu liūdesiu pranešame apie P. Costelloe mirtį po jį kamavusios ligos.
Jis ramiai mirė Londone, apsuptas žmonos ir septynių vaikų“, – rašoma šeimos pranešime.
P. Costelloe gimė 1945 m. Dubline. Dirbti su tekstile ir audiniais jis išmoko iš savo tėvo, kuris specializavosi lietpalčių gamyboje, skelbia „Associated Press“.
Į mados industriją jis pateko pradėjęs dirbti dizainerio Jacques’o Esterelio asistentu, o vėliau persikėlė į Milaną, kur dirbo britų tinkle „Marks & Spencer“ ir universalinėje parduotuvėje „La Rinascente“.
Persikėlęs į Jungtines Amerikos Valstijas jis pradėjo dirbti dizaineriu Anne Fogarty mados namuose, o vėliau, 1979 m., įkūrė savo mados namus.
Pirmą kartą su karališkąja šeima P. Costelloe susidūrė tada, kai viena iš princesės Dianos asistenčių suorganizavo jų susitikimą.
Po kiek laiko P. Costelloe buvo paskirtas asmeniniu princesės Dianos dizaineriu ir ėjo šias pareigas iki jos mirties 1997 m., skelbė BBC.
Velso princesė Diananetektismirė
