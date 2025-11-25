Lady Gaga gerbėjus pribloškė neeiliniais išvaizdos pokyčiais

Atlikėja buvo užfiksuota išeinanti iš privataus renginio vilkėdama mėtų žalumo satino dviejų eilių kostiumą, o pro prasegtą švarką buvo galima matyti itin atvirą liemenėlę.
Laisvai krintantys tamsūs plaukai ir siauri akiniai nuo saulės suteikė šiuolaikišką, futuristinį įvaizdį, o minimalus makiažas ir balinti antakiai dar labiau sustiprino aukštosios mados estetiką.
Gerbėjai netruko pastebėti, kad iš pirmo žvilgsnio atlikėja tapo beveik neatpažįstama, ir negailėjo pagyrų jos stiliaus transformacijai.
Šis Lady Gagos išėjimas į viešumą įvyko netrukus po to, kai ji atvirai prabilo apie santykius su sužadėtiniu Michaelu Polansky bei jų planus kurti šeimą. Prieš susipažindama su juo, dainininkė atvirai kovojo su psichikos sveikatos sunkumais, tačiau Michaelas, anot jos, tapo žmogumi, padėjusiu įveikti emocinį chaosą.
„Būti įsimylėjusiai žmogų, kuriam rūpi tikroji aš, labai daug pakeitė“, – neseniai sakė ji.
Lady Gagą žavėjo, kad Michaelas buvo visiška jos priešingybė – rimtas, santūrus ir nuoširdžiai ieškojęs tikrosios jos, o ne linksmybių kupinos jos sceninės personos.
Atlikėja prisipažino, kad tuo metu daugelis žmonių jos gyvenime tiesiog ieškojo pramogų.
„Žmonės labai mėgo girtą Lady Gagą“, – sakė ji.
Būtent todėl, susipažinusi su Michaelu, ji nusprendė būti visiškai kitokia.
„Jokie mano triukai jam neveiks. Mes susitiksime ir turėsime nuoširdų suaugusių pokalbį, kad suprastume, ar tikrai vienas kitam patinkame“, – atskleidė dainininkė.
Ji pridūrė, kad būtent jo rimtumas ir gebėjimas iškart suprasti jos vidinius sunkumus ją labiausiai sužavėjo.
Su Michaelu ji susipažino po to, kai užbaigė albumą „Chromatica“ – tuo laikotarpiu, kai, kaip pati teigia, „rūkydavo tris pakelius cigarečių per dieną ir visą dieną sėdėdavo verandoje“.
Michaelas tikino matęs, kiek daug vidinių kovų jai teko išgyventi.
„Mane labiausiai pribloškė tai, kaip ji jautėsi bejėgė. Tartum nebūtų savo gyvenimo šeimininkė. Niekada nebuvau sutikęs tokio talentingo žmogaus, kuris jaustųsi toks silpnas“, – sakė jis.