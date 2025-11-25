Sulaukusi 91-erių mirė italų muzikos legenda Ornella Vanoni

Pranešama, kad sustojus širdžiai atlikėja mirė savo namuose Milane, penktadienio vakarą.
P. Vanoni karjera tęsėsi net 7 dešimtmečius, per kuriuos ji tapo viena vienu iš svarbiausių Italijos muzikos balsų, sujungusių skirtingus stilius ir kartas.
Po netekties Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pagerbė O. Vanoni ir jos „nepamirštamą“ balsą.
Ji pabrėžė, kad Italija neteko unikalios menininkės, o jos balsas – nepakartojamas.
O. Vanoni gimė Milane 1934 m. ir augo pasiturinčioje šeimoje, todėl turėjo galimybę mokytis Italijoje ir visoje Europoje.
Per savo karjerą O. Vanoni išleido daugiau nei 40 studijinių albumų bei pardavė daugiau nei 50 mln. kopijų visame pasaulyje.
Bene žinomiausi jos hitai – „Senza fine“, „L’appuntamento“, „La musica è finita“ ir „Una ragione di più“.
Beje, „L’appuntamento“ atrado naują pasaulinę auditoriją, kai 2004 m. nuskambėjo Steveno Soderbergho filme „Ocean's Twelve“.
Už muzikos ribų O. Vanoni buvo Italijos kultūrinio gyvenimo dalimi. Jos ryškios garbanos, elegantiškas stilius ir puikus humoras pavertė ją mėgstama televizijos viešnia net ir vėlesniais gyvenimo metais.
Ji pasirodydavo pokalbių laidose, atvirai kalbėdavo apie praeities santykius ir dalydavosi istorijomis iš savo ilgos karjeros.
netektismirėdainininkė
Rodyti daugiau žymių