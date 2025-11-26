Nužudyta vos 22-ejų dainininkė: mirties aplinkybės sukrečia

Pranešama, kad šeštadienio rytą mergina buvo nušauta Los Andžele. Policija šiuo metu ieško už tai atsakingo asmens.
Ji buvo pašauta ankstyvą rytą, sėdėdama stovinčiame automobilyje su kitais dviem keleiviais.
Liudininkų teigimu, du nežinomi vyrai pribėgo prie stovinčio automobilio ir paleido daugybę šūvių. Manoma, kad šūviai pataikė į visus tris keleivius.
Dainininkė buvo skubiai nugabenta į ligoninę, tačiau jos gyvybės išgelbėti nepavyko.
Teigiama, kad kitos dvi aukos vis dar kritinės būklės.
Los Andželo policijos departamentas skelbė, kad šaudynės įvyko Bryant Street gatvėje, Northridge rajone.
Nužudymo motyvai kol kas nežinomi, o žudikas vis dar nesurastas. Neatmetama galimybė, kad incidentas susijęs su gaujomis.
Po žinios apie dainininkės mirtį gerbėjai ėmė reikšti užuojautą socialiniuose tinkluose.
Ji turėjo daugiau nei 42 tūkst. sekėjų ir dažnai dalydavosi turiniu apie savo prabangų gyvenimo būdą.
Kiti ją geriau žinojo dėl muzikinės karjeros, o bene žinomiausia jos daina buvo „No Me Llames“.
M. De La Rosas pasaulį paliko praėjus vos kelioms savaitėms nuo savo gimtadienio.
