Po skambių antraščių apie tai, kad K. Spacey benamis – garsaus aktoriaus reakcija: paaiškino situaciją

Po per žiniasklaidą nuvilnijusių publikacijų K. Spacey kreipėsi į sekėjus socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje ir ten paaiškino situaciją.
Po tekstų, kuriuose jis buvo vadinamas benamiu, aktorių pasiekė tūkstančiai laiškų – žmonės siūlė jam gyvenamąją vietą arba tiesiog teiravosi, ar jis gerai jaučiasi.
„Atsižvelgdamas į neseniai pasirodžiusias publikacijas, kuriose teigiama, kad esu benamis, pajutau, kad turiu į tai sureaguoti. Ne žiniasklaidai, o tūkstančiams žmonių, kurie su manimi susisiekė ir pasiūlė vietą apsistoti arba tiesiog paklausė, ar laikausi gerai.
Noriu visiems jums pasakyti, kad esu nuoširdžiai sujaudintas jūsų dosnumo. Tačiau jaučiu, kad būtų nesąžininga leisti manyti, jog iš tiesų esu benamis, kaip pateikiama antraštėse“, – teigė aktorius.
Jis pripažino, kad išgyvena sudėtingą laikotarpį ir šiuo metu gyvena viešbučiuose, tačiau savęs niekaip negali lyginti su žmonėmis, kurie iš tiesų neturi namų.
„Yra labai daug žmonių, kurie iš tiesų gyvena gatvėje, savo automobiliuose, kurie išgyvena labai sunkias finansines bėdas. Aš labai dėl jų nerimauju.
Bet iš straipsnio aišku, kad aš nesu vienas jų. Taip pat aišku, kad nesiekiau savęs su jais lyginti. Todėl man labai gėda, kad pasirodė straipsnis su antrašte, kuri iškraipo teksto esmę dėl paspaudimų“, – teigė K. Spacey.
Primename, kad Kevinas Spacey buvo įsivėlęs į plataus masto seksualinio priekabiavimo skandalą. Vis dėlto 2023 metais teismas panaikino visus jam mestus kaltinimus.