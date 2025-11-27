ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Po grožio procedūros mirė 32-ejų dainininkė Mayerly Diaz

2025 m. lapkričio 27 d. 16:14
Lrytas.lt
Trečiadienį pasklido žinia, kad mirė kolumbiečių dainininkė Mayerly Díaz. Jai buvo 32-eji, skelbė „The Mirror“.
Daugiau nuotraukų (4)
Pranešama, kad atlikėja mirė dėl staigaus širdies smūgio po neseniai atliktos neįvardytos kosmetinės procedūros.
Žinią apie netektį paskelbė vietos žiniasklaida „El Tiempo“, teigdama, kad bus pradėtas skubus tyrimas.
Manoma, kad po lapkričio 22 d. atliktos operacijos jai pasireiškė rimtos komplikacijos.
Nors gydytojai bandė išgelbėti moters gyvybę, atlikėja mirė ligoninėje Facatativá mieste.
M. Díaz buvo kilusi iš La Sieros, Quipile savivaldybės. Ji turėjo du vaikus, 11 ir 13 m. amžiaus.
Jos vadybininkas ir artimas draugas Néstor sakė: „Jos balsas ir aistra muzikai atspindėjo visą mūsų tautą. Prisiminsime ją dėl jos nuolankumo ir džiaugsmo, kurį ji skleidė kiekvienoje dainoje.“
Vietiniai moterį vadino „Quipilės balsu“, o jos muzikinė kelionė prasidėjo vos sulaukus 14-os.
Jos viena žinomiausių dainų „No supiste perder“ turi net 58 tūkst. peržiūrų „YouTube“ platformoje.
Beje, vos prieš savaitę atlikėja buvo išleidusi naują dainą „Con tus chiros a otra parte“.
Žinia apie jos mirtį sukrėtė didžiulį jos gerbėjų ratą – ne vienas prašė, kad būtų atliekamas nuodugnus tyrimas ir jos mirtį vadino įtartina.
