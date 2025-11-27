Stipruolių čempionate – skandalas ir diskvalifikacija: nugalėtoja melavo apie savo lytį

J. Booker buvo pašalinta iš rezultatų vos po kelių dienų, kai savaitgalį triuškinamai laimėjo oficialų „Strongman“ žaidynių pasaulio čempionatą Arlingtone, Teksase.
Organizatoriai teigė, kad Filadelfijoje gyvenanti sportininkė pažeidė aiškiai nustatytas taisykles, jog atletai privalo varžytis kategorijoje, atitinkančioje jų biologinę lytį gimimo metu.
„Panašu, kad sportininkė, kuri yra biologiškai vyras ir šiuo metu identifikuojasi kaip moteris, dalyvavo Moterų atvirojoje kategorijoje“, – rašoma socialiniuose tinkluose paskelbtame organizatorių pareiškime.
„Oficialiųjų Strongman žaidynių atstovai iki varžybų apie tai nežinojo ir pradėjo skubų tyrimą, kai tik buvo informuoti.
Jei būtume žinoję arba jei tai būtų buvę deklaruota prieš varžybas ar jų metu, šiai sportininkei nebūtų leidžiama startuoti Moterų atvirojoje kategorijoje“, – pridūrė organizatoriai.
Sprendimas priimtas po to, kai varžybų vicečempionė, britė Andrea Thompson, buvo nufilmuota supykusi paliekanti apdovanojimų pakylą ir piktindamasi sprendimu pergalę suteikti Booker.
Dabar A. Thompson paskelbta nugalėtoja – kaip daugelis jos gerbėjų ir tikėjosi.
Organizatoriai patvirtino, kad po diskvalifikacijos varžybų rezultatai bus pakoreguoti.
„Esame tikri – dalyviai gali varžytis tik pagal gimimo metu įrašytą biologinę lytį“, – teigiama pranešime.
„Oficialioji Strongman organizacija yra įtrauki ir nepatiria diskriminacijos dėl sportininkų asmeninių savybių. Visi atletai yra laukiami. Tačiau mūsų pareiga – užtikrinti sąžiningumą ir skirstymą į moterų bei vyrų kategorijas pagal tai, kas nurodyta gimimo dokumentuose“.
Triskart čempionė Rebecca Roberts taip pat pareiškė, kad niekas nebuvo informuotas apie J. Booker gimimo aplinkybes.
„Transmoterų – moterų, gimusių kaip vyrai – neturėtų būti moterų kategorijoje“, – sakė ji dar prieš paskelbiant oficialią J. Booker diskvalifikaciją.
„Tai, kas įvyko savaitgalį, nebuvo skaidru. Niekas nežinojo. Net ir organizatoriai nežinojo. O kai sąžiningumas yra pažeidžiamas netikėtai, pasitikėjimas sportu pradeda byrėti.
Mano žinutė paprasta: trans žmonės turi vietą sporte, tačiau moterų divizionai turi likti tik biologinėms moterims“, – teigė ji.
Tuo metu J. Booker viešai situacijos nekomentavo. Organizatoriai teigia, kad bandymai su ja susisiekti po varžybų buvo nesėkmingi.