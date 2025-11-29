Iš princo Williamo lūpų – netikėtas pareiškimas apie Catherine Middleton

43 metų Williamas lapkričio 25 d. sugrįžo į Šiaurės Velsą, kur Colwyn Bay pakrantėje susitiko su jaunimu ir savanoriais, padedančiais spręsti pakrančių bendruomenių problemas.
Vizitas tapo savotišku sugrįžimu į namus – 2011 m. Williamas ir Kate čia gyveno, kai princas dirbo Karališkųjų oro pajėgų paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnio pilotu.
Viena iš jo stotelių buvo jaunimo iniciatyva „Youth Shedz“ Mochdre miestelyje, kur kuriamos saugios erdvės jaunuoliams, susiduriantiems su sudėtingomis gyvenimo aplinkybėmis.
Princas pabendravo su jaunimu, išbandė 3D spausdinimą, žaidimus ir apžiūrėjo projekto autobusą „Betsi“, kuriuo pasiekiami atokesni regionai.
Bendraudamas su „Youth Shedz“ įkūrėju Scottu Jenkinsonu, Williamas sužinojo, kad šio žmona Sian buvo didžiulė atrama jo kovos su benamyste ir priklausomybėmis laikotarpiu.
„Ar buvote šalia, kai Scottas atsitiesė?“ – paklausė princas.
„Taip“, – patvirtino Sian, o jos vyras pridūrė: „Žinoma, su žmona už nugaros.“
Tuomet Williamas nusišypsojo ir atsakė: „Štai taip. Už kiekvieno vidutinio vyro stovi dar geresnė žmona.“
Dieną Williamas pradėjo susitikimu su 13–25 metų jaunuoliais, dalyvavusiais Jūrų apsaugos draugijos projekte „Hiraeth Yn Y Môr“. Šis projektas suburia pakrančių miestelių gyventojus, skatina jūrų paveldosaugą ir žinomumą apie vandenyną bei primena, kaip ryšys su gamta gerina sveikatą ir savijautą.
Princas taip pat neseniai buvo matytas paplūdimyje lapkričio 3 d. Rio de Žaneire, kur žaidė tinklinį su olimpiete Carolina Solberg, siekdamas atkreipti dėmesį į jos veiklą su nepasiturinčiu jaunimu.
Diena Velse baigėsi smagiai – Williamas prisijungė prie komikės Kiri Pritchard-McLean, kuri įkūrė komedijos mokyklą „Gwneud, Make, Do“. Ši iniciatyva atveria galimybes kūrybiškai talentingiems jaunuoliams, ypač gyvenantiems atokiose vietovėse ar mažas pajamas gaunančiose šeimose.
Čia princas bendravo su besikuriančiais komikais apie jų ateities svajones ir iššūkius, su kuriais susiduria mėgindami siekti karjeros meno srityje.
Williamas ir Kate neseniai įsikūrė naujuose namuose „Forest Lodge“ Vindzore, tačiau jų ryšys su Velsu siekia kur kas toliau – dar iki to, kai 2022 m., po karalienės Elizabeth II mirties, jie tapo Velso princu ir princese.
Williamas RAF paieškos ir gelbėjimo pajėgų pilotu Anglesey saloje tapo 2010 m., tapdamas pirmuoju karališkosios šeimos nariu, gyvenusiu Velse nuo Henriko VII laikų.
2010 m. paskelbę sužadėtuves, Williamas ir Kate patvirtino, kad toliau gyvens Šiaurės Velse, kur princas dirbo jūrų gelbėjimo pilotu. Kate pirmą kartą oficialiai pasirodė kaip būsima karališkosios šeimos narė Velse 2011 m. vasarį, kuomet kartu su Williamu apsilankė Trearddur Bay gelbėjimo stotyje.
Po 2011 m. vestuvių būtent Velse prasidėjo jų jaunavedžių gyvenimas, o 2013 m. čia jie leido ir pirmuosius mėnesius kaip tėvai, gimus princui George’ui.