Princas Williamas nustebino kaimo užeigos Anglijoje darbuotojus: pamatę – liko be žado

43-ejų Velso princas ketvirtadienį, lapkričio 27-ąją, užsuko papietauti į „Walnut Tree Inn“ užeigą Viltšyre, Anglijoje.
„Buvo malonu jį aptarnauti – labai paprastas, toks buvo ir visas jų būrys“, – sakė užeigos savininkas Williamas Friendas-Jamesas.
Princas Williamas į Mere miestelį atvyko darbo reikalais, susijusiais su Kornvalio hercogyste – vertingu turtu, kurį jis paveldėjo, kai 2022 m. karaliumi tapo jo tėvas Karolis III. Daugiau nei 1 mlrd. dolerių vertės Kornvalio hercogystei priklauso žemės ūkio paskirties sklypai, įvairus nekilnojamasis turtas ir komercinės įmonės daugiau nei 20 Anglijos grafysčių. Šis turtas finansuoja įpėdinį ir jo viešąją veiklą.
Užeiga, kurioje lankėsi Velso princas, stovi Kornvalio hercogystei priklausančioje žemėje.
„Tai buvo darbo pietūs“, – sakė W. Friendas-Jamesas.
Jis žiniasklaidai pasakojo, kad savaitę prieš tai buvo rezervuotas stalas devyniems žmonėms – dviem atskiroms kompanijoms, tačiau niekas nė nenumanė, kad vienoje jų pietaus karališkosios šeimos narys.
„Visi buvo šiek tiek šokiruoti, kai įėjo Velso princas“, – sakė W. Friendas-Jamesas. „Neatpažinau, kas buvo su juo, bet jie buvo iš Hercogystės – šeši žmonės sėdėjo prie vieno stalo ir turėjo darbo susitikimą pietų metu.“
Užeigos savininkas pasakojo, kad princas Williamas užsisakė naminį mėsainį, bulvytes ir limonadą, o kiti šeši jo grupės nariai rinkosi naminį pyragą ir jūrų ešerį.
Užeigos meniu „Walnut Tree Burger“ kainuoja 18,95 svaro sterlingų (apie 22 eurus) ir patiekiamas briošė bandelėje su bulvytėmis, emmentalio sūriu, salotomis, pomidoru, marinuotu agurku, coleslaw salotomis ir padažu.
Kaip teigiama žiniasklaidoje, princas Williamas sutiko nusifotografuoti su nuolatiniais lankytojais Gary Fermoru ir Nicku Lowe bei darbuotoja Lisa James, kuri jį aptarnavo.
„Kažkas paprašė nusifotografuoti, bet jo apsaugos darbuotojai atsakė ne, tačiau kai jis vienas nuėjo į tualetą, Lisa paklausė, ar jam nekyla problemų nusifotografuoti, ir jis sutiko“, – „Daily Mail“ pasakojo W. Friendas-Jamesas.
Nuotrauka buvo paskelbta užeigos „Facebook“ paskyroje su užrašu: „Buvo didelis malonumas vakar priimti Jo Karališkąją Didenybę Velso princą „Walnut Tree Inn“ užeigoje. Didelis ačiū Lisai, Grace ir virtuvės komandai už puikų aptarnavimą.“
W. Friendas-Jamesas „People“ sakė, kad princo Williamo apsaugos komanda, sėdėjusi prie atskiro stalo, apmokėjo sąskaitą ir paliko arbatpinigių.