D. Trumpas ir pirmoji ponia – milijonus dolerių kainavusio dokumentinio filmo „Melanija“ premjeroje

Dokumentinio filmo, finansuoto pagal neįprastą daugiamilijoninį sandorį su „Amazon“, iškilminga premjera buvo surengta naujai pervadintame Trumpo-Kenedžio centre Vašingtone.
„Žavinga, labai žavinga, – sakė prezidentas apie filmą, atvykęs į renginį ir laikydamasis už rankų su žmona. – Mums reikia šiek tiek žavesio.“
Filmo tikslas – parodyti 20 dienų iki antrosios D. Trumpo inauguracijos iš Slovėnijos kilusios 55 metų pirmosios ponios akimis.
Tačiau pasirodžius pranešimams apie menkus bilietų į filmą pardavimus, didžiulis „Amazon“ sumokėtas mokestis sukėlė klausimų, ar JAV technologijų milžinė tik nebando pelnyti prezidento palankumo.
Filmo peržiūroje aukščiausi administracijos pareigūnai, tokie kaip gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas, diplomatinis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir sveikatos apsaugos sekretorius Robertas F. Kennedy jaunesnysis, taip pat Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas.
M. Trump nuo 2025 m. sausio, kai jos vyras grįžo į Baltuosius rūmus, dažnai išlieka paslaptinga ir mieliau leidžia laiką su sūnumi Barronu Niujorke bei Floridoje.
Tačiau ji sakė, kad filmas, kurio pasaulinė premjera įvyko penktadienį, o vėliau bus rodomas tik per „Amazon Prime“, leis žmonėms pažvelgti į jų gyvenimą iš arčiau.
„Jie pamatys, kaip aš dirbu, kas aš esu, kaip bendrauju su žmonėmis, ir pažins mane šiek tiek daugiau“, – trečiadienį sakė ji televizijos laidai „Fox and Friends“.
Gruodį paskelbtame dokumentinio filmo anonsiniame klipe buvusi manekenė prieš pat antrąją savo vyro priesaiką JAV Kapitolijuje žiūrėdama į kamerą sakė: „Viskas vėl prasideda iš naujo“.
„BŪTINA PAMATYTI“
Šalia „beprecedenčio“ žvilgsnio į M. Trump gyvenimą, filme „Melanija“ taip pat parodyta, kaip per pastaruosius metus JAV verslo titanai rikiavosi į eilę, kad pagerbtų D. Trumpo administraciją.
„Amazon“ magnatas Jeffas Bezosas ypač suartėjo su D. Trumpu, užsitikrindamas geriausią vietą per inauguraciją ir liepdamas jam priklausančiam laikraščiui „Washington Post“ teikti pirmenybę verslui palankioms publikacijoms.
JAV žiniasklaida teigia, kad iš „Amazon“ 40 mln. dolerių vertės filmo licencijavimo sutarties M. Trump, kuri buvo vykdomoji prodiuserė, gaus 70 proc. Antras pagal dydį pasiūlymas, kurį pateikė „Disney“, kaip pranešama, siekė tik 14 mln. dolerių.
Negana to, „Amazon“, kaip pranešama, sumokėjo už stulbinamą 35 mln. dolerių vertės rinkodaros kampaniją, įskaitant televizijos reklamas, reklaminius stendus ir sinchroninę transliaciją 25 kino teatruose tuo pačiu metu, kaip ir ketvirtadienio premjera.
„Kaip to neprilyginti palankumo siekimui ar atviram kyšiui?“ – buvusį „Amazon“ filmų padalinio vadovą Tedą Hope‘ą citavo laikraštis „The New York Times“.
Milijardierius D. Trumpas ne kartą sulaukė kritikos, kad jo šeimos nariai pelnosi iš sandorių, sudarytų pasinaudojant jo prezidentavimu. Baltieji rūmai teigia, kad D. Trumpas ir taip yra turtingas ir iš savo pareigų nesipelno.
Prezidentas savo „Truth Social“ paskyroje teigė, kad filmą „Melanija“ yra „BŪTINA PAMATYTI“.
Tačiau visoje likusioje socialinėje žiniasklaidoje filmas ir jo viešųjų ryšių kampanija sulaukė pašaipų: keli interneto vartotojai paskelbė ekrano nuotraukas, kuriose matyti kino teatrai, nepardavę nė vieno bilieto į seansus.
Pagrindiniai Pietų Afrikos Respublikos kino teatrai pašalino filmą iš repertuaro, o platintojas tai motyvavo „dabartiniu klimatu“, tačiau smulkiau nepaaiškino, pranešė vietos žiniasklaida.
PAR vyriausybės ryšiai su D. Trumpo administracija yra įtempti, nes ši kartojo melagingus kaltinimus, kad Pretorija vykdo „baltųjų genocidą“ afrikanų bendruomenėje.
Filmas taip pat sukėlė diskusijų dėl režisieriaus pasirinkimo. Tai pirmas didelis Bretto Ratnerio projektas nuo tada, kai 2017 m. kelios moterys apkaltino jį netinkamu seksualiniu elgesiu, tačiau jis šiuos kaltinimus neigia.
„Jis labai talentingas, – sakė M. Trump televizijai „Fox News“. – Jis buvo geriausias, ir su juo puikiai sekėsi dirbti.“