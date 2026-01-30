Madonna sukėlė ažiotažą: pasirodė su kepure, ant kurios – sovietinė simbolika

Socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukų karuselė iš dainininkės išvykos, tačiau kadruose prie meno piešinių akyliausiems užkliuvo viena detalė.
Madonna vilkėjo odos ir kailio detalėmis puoštą paltą, o visų akys krypo į jos kailinę kepurę.
Būtent kepurės centre buvo raudona žvaigždė, o joje – pjautuvas ir kūjis. Tai – sovietinis simbolis.
Nors skelbdama šias nuotraukas įraše Madonna kalbėjo apie meno galią jungti žmones, juos įkvėpti, tai nublanko.
Komentarų skiltyje pop muzikos legenda sulaukė daugybės kritikos.
„Ei, Madonna. Tu visada buvai revoliucinga – žmogus, drąsiai ir garsiai kalbantis apie žmogaus teises.
Būtent todėl skaudu matyti tave vilkint SSRS simboliką tuo metu, kai Rusija aktyviai bando atgaivinti tą imperiją, žudydama ukrainiečius ir slopindama, žeminančia bei atimanti teises iš gruzinų… Prašau, pasidomėk naujienomis“, – rašė viena.
„Labai didžiavausi tavimi, kai tokiu sunkiu metu palaikei Ukrainos prekės ženklus – mums tai iš tiesų labai daug reiškė. Tačiau šiandien tu dėvi kepurę, kuri simbolizuoja ir palaiko Rusiją.
Tu puikiai žinai, kad būtent Rusija pradėjo karą Ukrainoje, ir dėl to kasdien žūsta šimtai žmonių“, – antrino kita.
„Sovietų Sąjunga nužudė milijonus žmonių. Milijonai gyvenimų buvo sunaikinti. Mano šeima kentėjo per Holodomoro genocidą. Kaip galite populiarinti šį simbolį?“, – klausė trečia.
