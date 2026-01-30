Mirė filmo „Vienas namuose“ žvaigždė Catherine O’Hara

Liūdną žinią patvirtino aktorės vadybininkas.
Kaip praneša TMZ, remdamasis šaltiniais, Holivudo ikonos gyvybė užgeso penktadienį. Kol kas mirties priežastis nėra žinoma.
Paskutinį kartą viešumoje Catherine O’Hara pasirodė rugsėjį vykusiuose „Emmy“ apdovanojimuose. Tuomet ant raudonojo kilimo aktorė atrodė gerokai nusilpusi, o gerbėjai ėmė nerimauti dėl jos sveikatos.
Plačiajai auditorijai O’Hara tapo puikiai pažįstama suvaidinusi Kevino mamą Kate McCallister kultiniuose filmuose „Home Alone“ (liet. „Vienas namuose“).
Dar didesnę žiūrovų simpatijų bangą ji pelnė seriale „Schitt's Creek“ (liet. „Šitsvilis“), kuriame net 80 serijų įkūnijo ekscentriškąją Moirą Rose.
Aktorės talentas ryškiai atsiskleidė ir Christopherio Guesto pseudodokumentiniuose filmuose – „Best in Show“ bei „A Mighty Wind“. Gerbėjai iki šiol prisimena ir jos įsimintiną vaidmenį Timo Burtono juostoje „Beetlejuice“.
Toronte gimusi O’Hara karjerą pradėjo legendinėje SCTV komedijos trupėje, iš kurios kilo tokios žvaigždės kaip John Candy, Eugene Levy ir Rick Moranis. Būtent ši patirtis padėjo tvirtus pamatus jos vėlesnei sėkmei Holivude.
Per pastarąjį dešimtmetį aktorės karjera išgyveno tikrą renesansą – už Moirą Rose vaidmenį „Schitt’s Creek“ ji buvo apdovanota „Emmy“, o kartu su ilgamečiu kolega Eugene’u Levy sukūrė vieną ryškiausių televizijos duetų.
O’Hara talentas neapsiribojo vien komedija. Praėjusiais metais ji buvo nominuota „Emmy“ už vaidmenį seriale „The Studio“, o 2025-aisiais sulaukė dvigubo pripažinimo – buvo pagerbta už kviestinį pasirodymą HBO projekte The Last of Us bei už komišką vaidmenį „The Studio“.
Aktorės „Emmy“ kolekcija išties įspūdinga: pirmąjį apdovanojimą ji pelnė dar 1982 m. už darbą „SCTV Network“, o vėliau buvo nominuota dar aštuonis kartus už vaidybą ir scenarijų kūrimą.