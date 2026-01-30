ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Paviešinta daugiau detalių apie Catherine O’Hara mirtį

2026 m. sausio 30 d. 21:07
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą pasaulį apskriejo liūdna žinia – anapilin iškeliavo 71-erių filmo „Vienas namuose“ žvaigždė Catherine O'Hara.
Netrukus po to žiniasklaidoje pasirodė daugiau detalių apie Holivudo aktorės mirtį.
Kaip praneša TMZ, remdamasis šaltiniais, aktorės gyvybė užgeso penktadienį, tačiau tiksli mirties priežastis kol kas nėra atskleista.
Tuo metu „Daily Mail“ pateikia daugiau informacijos apie dramatiškas paskutines žvaigždės gyvenimo valandas.
Los Andželo ugniagesių departamento atstovas patvirtino, kad ankstyvą penktadienio rytą aktorei buvo suteikta skubi medicininė pagalba.
Anot jo, 4 val. 48 min. ryto medikai sureagavo į iškvietimą Hanley adresu ir į ligoninę išgabeno maždaug 70 metų moterį, kurios būklė buvo įvardyta kaip sunki.
Kol kas oficialių komentarų iš Catherine O’Hara atstovų šia tema daugiau nepateikiama.
Catherine O'Hara

