Paviešinta daugiau detalių apie Catherine O’Hara mirtį

Netrukus po to žiniasklaidoje pasirodė daugiau detalių apie Holivudo aktorės mirtį.
Kaip praneša TMZ, remdamasis šaltiniais, aktorės gyvybė užgeso penktadienį, tačiau tiksli mirties priežastis kol kas nėra atskleista.
Tuo metu „Daily Mail“ pateikia daugiau informacijos apie dramatiškas paskutines žvaigždės gyvenimo valandas.
Los Andželo ugniagesių departamento atstovas patvirtino, kad ankstyvą penktadienio rytą aktorei buvo suteikta skubi medicininė pagalba.
Anot jo, 4 val. 48 min. ryto medikai sureagavo į iškvietimą Hanley adresu ir į ligoninę išgabeno maždaug 70 metų moterį, kurios būklė buvo įvardyta kaip sunki.
Kol kas oficialių komentarų iš Catherine O’Hara atstovų šia tema daugiau nepateikiama.