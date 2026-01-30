Po Catherine O’Hara mirties – skausmo persmelktas Macaulay Culkino įrašas: „Mama“

Savo „Instagram“ paskyroje M. Culkinas paviešino jautrų įrašą, skirtą velionei.
„Mama.
Maniau, kad dar turime laiko.
Norėjau daugiau.
Norėjau sėdėti šalia tavęs ant kėdės.
Aš tave girdėjau.
Tačiau turėjau dar tiek daug ką pasakyti.
Myliu tave.
Pasimatysime vėliau“, – šalia akimirkos iš filmo „Vienas namuose“ rašė Macaulay Culkinas.
Šis įrašas kaipmat sulaukė šimtų tūkstančių reakcijų ir begalės komentarų, kuriuose – jautrūs žodžiai skirti mirusiai Holivudo aktorei.
Primename, kad skaudi žinia apie legendinės aktorės Catherine O'Hara mirtį žiniasklaidą apskriejo penktadienio vakarą.
Serialu „Schitt’s Creek“ bei kultiniais filmais „Home Alone“ ir „Best in Show“ išgarsėjusiai aktorei buvo 71-eri.
Liūdną žinią apie aktorės mirtį patvirtino jos vadybininkas.
Kaip pranešė TMZ, remdamasis šaltiniais, Holivudo ikonos gyvybė užgeso penktadienį, tačiau tiksli mirties priežastis kol kas nėra paviešinta.
Paskutinį kartą viešumoje Catherine O’Hara pasirodė rugsėjį vykusiuose „Emmy“ apdovanojimuose.