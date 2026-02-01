Prabangiausiame pasaulyje slidinėjimo kurorte – M. Galkino pavydėtinas laikas su dukra: parodė savo įgūdžius

M.Galkinas pasidalijo keliomis akimirkomis iš laiko Kurševelyje.
Nuotraukose matyti, kad jis su dukra Liza puikiai leidžia laiką.
Šeima prie žiemos puikiai dera: jų aprangose dominuoja šilti drabužiai, kepurės, striukės su kailiais.
Be to, Maksimas paviešino ir vaizdo įrašą, kuriame parodė savo slidinėjimo įgūdžius.
Kalnai atrodo tarsi iš pasakos, o pats Maksimas nuo jų leidžiasi greitai.
Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 40,6 tūkst. patiktukų.
Toks M.Galkino laikas su dukra – labai pavydėtinas.
Maksimas GalkinasKurševelisslidinėjimas
