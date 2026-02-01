ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Prabangiausiame pasaulyje slidinėjimo kurorte – M. Galkino pavydėtinas laikas su dukra: parodė savo įgūdžius

2026 m. vasario 1 d. 22:45
Lrytas.lt
Rusijos humoristas Maksimas Galkinas (49 m.) su 12-mete dukra Liza pasinėrė į žiemos malonumus. Tėtis ir dukra – viename prabangiausių pasaulyje Prancūzijos slidinėjimo kurortų Kurševelyje.
Daugiau nuotraukų (4)
M.Galkinas pasidalijo keliomis akimirkomis iš laiko Kurševelyje.
Nuotraukose matyti, kad jis su dukra Liza puikiai leidžia laiką.
Šeima prie žiemos puikiai dera: jų aprangose dominuoja šilti drabužiai, kepurės, striukės su kailiais.
Be to, Maksimas paviešino ir vaizdo įrašą, kuriame parodė savo slidinėjimo įgūdžius.
Kalnai atrodo tarsi iš pasakos, o pats Maksimas nuo jų leidžiasi greitai.
Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 40,6 tūkst. patiktukų.
Toks M.Galkino laikas su dukra – labai pavydėtinas.
 
Maksimas GalkinasKurševelisslidinėjimas
