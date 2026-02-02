Nei nuoga, nei apsirengusi: Chappell Roan „Grammy“ šokiravo itin atviru įvaizdžiu

Renginyje, kuriame pagerbti ryškiausi 2025-ųjų muzikos kūrėjai ir darbai, ypatingo dėmesio sulaukė dainininkė Chappell Roan, susirinkusiuosius ir televizijos žiūrovus nustebinusi itin atviru bei drąsiu įvaizdžiu.
Ant raudonojo kilimo atlikėja pasirodė vilkėdama krūtis vos dengiančią, specialiai jai sukurtą permatomą „Mugler“ suknelę su beveik nematomu korsetu, nuo kurio krito tamsiai raudono atspalvio audinys.
Suknelės dizainą papildė dirbtiniai speneliai su žiedais, nuo kurių leidosi audinys, o už nugaros driekėsi ilgas šleifas.
Pro permatomą medžiagą buvo matyti juodos kelnaitės, todėl atlikėja atrodė tarsi nei nuoga, nei apsirengusi.
Interviu metu ji įvaizdį papildė derančia tamsiai raudona skraiste, o ilgus raudonus plaukus nuleido priekyje, taip subtiliai pridengdama krūtinę.