Davido Beckhamo sūnaus vestuvių didžėjus Snoop Dogas nutraukė tylą: „Spaudimas milžiniškas“

Daugybė įžymybių nevengė parodyti, kieno pusę palaiko šioje besitęsiančioje dramoje, o dabar į diskusiją įsitraukė ir dar viena žvaigždė.
Amerikiečių reperis Snoop Doggas, kuris didžėjavo dabar jau liūdnai pagarsėjusiose Brooklyno ir Nicolos Peltz vestuvėse, atskleidė, kad jis neabejotinai palaiko Davidą Beckhamą. Be to, jis patvirtino, jog su futbolo legenda juos sieja daugiau nei dviejų dešimtmečių draugystė.
Hiphopo ikona šiltai atsiliepė apie Victorios Beckham vyrą, pabrėždamas, kad nepaisant visko, Davidui šeima visada yra svarbiausia.
„Davidas – mano bičiulis. Mes draugaujame jau daugiau nei 20 metų. Matėme, kaip augo abiejų vaikai, ir vienas dalykas apie Davidą yra neginčijamas – jis yra tikras šeimos žmogus", - interviu "Mirror" sakė Snoop Doggas.
Jis pridūrė: „Nesvarbu, kokio lygio sėkmę jis pasiekė gyvenime – jam nėra nieko svarbiau už šeimą.“
54 metų keturių vaikų tėvas taip pat mano, kad laikui bėgant šeima galės palikti šį chaotišką laikotarpį praeityje.
„Nė viena šeima nėra tobula, tiesa? Tačiau kai esi viešumoje, viskas tampa dar sudėtingiau – spaudimas milžiniškas. Aš žinau, kiek meilės jie jaučia vieni kitiems, ir esu tikras, kad su laiku jie viską išspręs“, – teigė jis.
Anksčiau Snoop Doggas yra pasakojęs, kad prieš išleisdamas naują muziką siųsdavo ją Davidui išgirsti ir įvertinti. Jie taip pat bendradarbiavo keliuose projektuose, įskaitant „Adidas Originals“ kampaniją.
Be to, 2007 metais Davidas, ką tik pasirašęs sutartį su „Los Angeles Galaxy“, pasirodė JAV realybės šou „Snoop Dogg’s Father Hood“, kuris buvo rodomas per E! kanalą.