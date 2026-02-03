Radijo laidų vedėja tapo sunkiai atpažįstama: atsikratė 39 kg ir atskleidė, kaip pavyko

Savo „Instagram“ paskyroje Julija pasidalijo išsamiu įrašu, kuriame aprašė kelią link jai komfortiško svorio.
Pasak vedėjos, svoris jai augdavo itin greitai dėl patiriamo streso, hormoninių sutrikimų, miego trūkumo ir psichologinės būklės. Situaciją dar labiau apsunkino tuo metu vartoti antidepresantai – dėl to teko kartu su psichiatru ieškoti tinkamesnių vaistų.
Julija prisipažino, kad pirmieji priaugti kilogramai jai netgi patiko, tačiau vėliau ji ėmė jaustis vis prasčiau.
„Laikui bėgant nustojau jaustis komfortiškai, nes atrodė, jog mano kūne „gyvena minia žmonių“, – atviravo ji.
Vedėja taip pat papasakojo apie lemtingą pokalbį su gydytoja.
„Per vieną iš pokalbių su psichiatre pasakiau, kad jau nebekontroliuoju savo kūno. Ji patarė nedelsti ir nepriimti jokių savarankiškų sprendimų. Todėl vėliau buvo terapeutas, endokrinologas, tyrimai, vaistų parinkimas ir vėl gydymas. Tai nebuvo įprasta persivalgymo problema – tai buvo kompleksinė terapija, prižiūrint gydytojams“, – pasakojo Julija.
Nors iš šalies pokytis atrodo greitas, pati moteris pabrėžia, kad visas šis procesas užtruko.
„Man dažnai rašo: „Oi, kaip greitai sulieknėjai“. Iš tikrųjų – ne. Svoris pradėjo kristi maždaug prieš metus“, – teigė ji.
Remdamasi savo patirtimi, Julija ragina žmones nesivaikyti „stebuklingų“ lieknėjimo metodų, o pirmiausia kreiptis į medikus.
„Aš neatskleidžiu jokių tyrimų, detalių ar receptinių vaistų pavadinimų. Nevesiu jokių lieknėjimo maratonų ar panašių dalykų, nes jūs nesužinosite tikrosios svorio augimo priežasties, kol tuo neužsiimsite tiesiogiai. Vienintelis ir svarbiausias dalykas, prie kurio raginu, – viską darykite su gydytojais, kuriais pasitikite“, – pridūrė ji.