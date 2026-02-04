Paviešinti J. Epsteino dokumentai atskleidžia šokiruojančią tiesą: pas jį lankėsi princesės Beatrice ir Eugenie

Paviešintuose elektroniniuose laiškuose matyti, kad 2010 metais S. Ferguson rašė J. Epsteinui: „Tu esi legenda. Neturiu žodžių apibūdinti savo meilei ir dėkingumui už tavo dosnumą ir gerumą. Esu tavo paslaugoms. Tiesiog vesk mane.“
Kitame 2009 metų laiške ji J. Epsteiną pavadino „broliu, kurio visada norėjo“. Ji taip pat rašė, kad juo didžiuojasi.
Dokumentuose taip pat teigiama, kad vos po J. Epsteino paleidimo iš kalėjimo 2009 metais S. Ferguson lankėsi pas jį Majamyje kartu su savo dviem dukromis – tuomet 21-eių Beatrice ir 19 metų Eugenie.
Kiti laiškai rodo, kad J. Epsteinui teko padengti dalį S. Ferguson finansinių įsipareigojimų – ji pati 2011 metais viešai pripažino, kad jis padėjo grąžinti skolas, ir atsiprašė dėl „siaubingos sprendimo klaidos“, palaikant su juo bet kokius ryšius.
Britų karališkąją šeimą sukrėtė ir naujai paviešintos nuotraukos, kuriose buvęs Jorko hercogas princas Andrew matomas pritūpęs keturiomis virš moters, gulinčios ant grindų.
Kitose nuotraukose jis žiūri tiesiai į kamerą bei laiko ranką moteriai ant pilvo. Kol kas nėra žinoma, kada ir kur šios nuotraukos buvo padarytos bei kas jas užfiksavo.
Kituose dokumentuose taip pat matyti elektroninių laiškų fragmentai, rodantys, kad princas Andrew bendravo su J. Epsteinu – kalbėjosi apie „gražią“ rusę ir kvietė jį apsilankyti Bakingamo rūmuose.
Nors Andrew anksčiau teigė nutraukęs ryšius su J. Epsteinu dar 2006 metais, dokumentai rodo, kad 2010 metų rugpjūtį – praėjus dvejiems metams po to, kai J. Epsteinas prisipažino kaltu dėl nepilnametės įtraukimo į prostituciją – jie vis dar bendravo.
Tuo metu J. Epsteinas princui rašė apie draugę, su kuria, jo teigimu, Andrew galėtų pavakarieniauti. Atsakyme princas nurodė, kad mielai su ja susitiktų ir paprašė perduoti savo kontaktus.
Princas Andrew taip pat yra sulaukęs kaltinimų dėl seksualinio išnaudojimo, kuriuos jis kategoriškai neigia.
2019 metais jis pasitraukė iš karališkųjų pareigų po interviu BBC laidoje „Newsnight“, o vėliau JAV institucijoms paviešinus papildomus dokumentus iš J. Epsteino bylos jo ryšiai su finansininku sulaukė dar didesnio visuomenės dėmesio.
Praėjusiais metais Jungtinės Karalystės karalius oficialiai atėmė iš savo brolio ir titulus.
Sarah Ferguson atstovai bei Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos atstovai kol kas nepateikė oficialių komentarų dėl paviešintų naujausių dokumentų šioje skandalingoje byloje.