Catherine Middleton ir princo Williamo šeimą papildė naujas narys

Šią žinią ji patvirtino apsilankydama gamykloje Kardigane, Velse, skelbė „Daily Mail“.
Tikėtina, kad prabilti apie naują šeimos narį ją paskatino gamykloje sutiktas tos pačios veislės šuo.
C. Middleton atskleidė, kad naujam jų šeimos draugui yra vos 8 mėnesiai. Kitas jų tos pačios veislės šuo, vardu Orla, yra 5-erių metų amžiaus.
Kokerspanielė Orla prie Velso šeimos prisijungė 2020 metais – tai buvo Catherine brolio Jameso Middletono dovana.
Kaip skelbė „Daily Mail“, Jamesas yra kelių su šunimis susijusių labdaros organizacijų globėjas, šunų maisto prekės ženklo įkūrėjas ir knygos apie vieną iš savo mirusių šunų autorius.
Manoma, kad Orla į šeimą atkeliavo tais pačiais metais, kai mirė mylimas šeimos šuo Lupo.
Nuo tada, kai buvo priimta į karališkąją šeimą, Orla tapo ištikima poros vaikų drauge ir netgi buvo įtraukta į dukters gimtadienio portretus 2022 bei 2023 metais.
Praėjusiais metais Orla taip pat pasirodė karališkosios šeimos socialinių tinklų paskyrose, minint Nacionalinę augintinių dieną.
Panašu, kad Velso karališkoji šeima be galo myli gyvūnus ir mėgaujasi jų draugija.
Prie pasidalinto įrašu su augintiniu pora teigė, kad gyvūnai į jų gyvenimus atneša didelį džiaugsmą, draugystę ir meilę.
