JAV pagrobta žinomos laidų vedėjos motina

„Turime būti tikri, kad ji gyva ir kad jūs turite ją (savo rankose), – sakė S. Guthrie vaizdo įraše, kuris paskelbtas jos „Instagram“ paskyroje. – Norime iš jūsų gauti žinių ir esame pasirengę išklausyti. Prašau, susisiekite su mumis“.
Pasak stoties CNN, kelios žiniasklaidos priemonės sulaukė šantažo laiškų, tačiau jų autentiškumas kol kas nepatvirtintas.
„Esame pasirengę kalbėtis“, – sakė S. Guthrie vaizdo įraše, kuris per trumpą laiką atsidūrė tokių didžiųjų JAV televizijos stočių, kaip CNN ir „Fox News“, vakaro programose. Tačiau ji pabrėžė, kad balsus ir vaizdus lengvai galima suklastoti – ir todėl pareikalavo įrodymų, kad jos 84 metų motina Nancy yra gyva. Spėjamo pagrobimo motyvas kol kas nežinomas.
Šis atvejis jau kelias dienas yra viena pagrindinių JAV žiniasklaidos temų. Prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė asmeniškai kalbėjęs su S. Guthrie, kuri TV kanale NBC veda laidą „Today“. Jis pažadėjęs jai federalinių teisėsaugos institucijų paramą.
„Panaudosime visus išteklius, kad saugiai grąžintume namo jūsų motiną, – rašė D. Trumpas. – Tegul Dievas laimina ir saugo Nancy“.
Prieš kelias dienas paskelbta, kad Nancy Guthrie dingo. Policija spėja, kad ji buvo pagrobta iš savo namų Arizonoje. Nerimaudama dėl motinos, S. Guthrie nedalyvaus žiemos olimpinių žaidynių atidarymo šventėje, kaip planavo.