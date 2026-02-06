Snoop Doggas žiemos olimpinėse rungtynėse paprašė nusifotografuoti su britų akmenslydininku

B. Mouatas kartu su savo partnere Jennifer Dodds iki tol varžybose nepralaimėjo nė vienerių rungtynių, o Švediją įveikė rezultatu 7:4, tačiau susitikimas su JAV superžvaigžde pradžiugino jį ne ką mažiau.
„Mes jį pamatėme per pertrauką. Jis sėdėjo šalia (JAV akmenslydininko) Cory‘io (Thiesse) mamos. Jis paprašė su mumis nusifotografuoti, todėl jaučiuosi gana gerai“, – sakė B. Mouatas.
Snoop Doggas vilkėjo striukę su JAV atributika, ant kurios buvo C. Thiesse ir jo partnerio Korey‘io Dropkino portretai. Ši pora rungtynes prieš Kanadą laimėjo rezultatu 7:5.
Reperis, kuris yra ir JAV komandos garbės treneris bei specialusis transliuotojo NBC korespondentas, pats išėjo ant ledo, kad pabandytų paleisti akmenį.
Trečiadienį jis taip pat nešė olimpinę ugnį, kurią nešė ir prieš dvejus metus Paryžiuje vykusioje olimpiadoje.