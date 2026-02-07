Atskleistos šiurpinančios Michaelo Jacksono skrodimo detalės: vaizdas sukrėtė net gydytojus

Kaip skelbė „The Mirror“, po mirties atskleistos autopsijos detalės sukrėtė net pačius artimiausius.
Panašu, kad niekas iš tiesų nežinojo, ką slėpė garsus dainininkas – tai, ką ekspertai rado po makiažu, perukais ir kruopščiai sukurtu įvaizdžiu, atskleidė skaudžią tiesą.
Dainininkas itin saugodavo savo asmeninį gyvenimą, ypač kai kalba pasisukdavo apie jo sveikatą. Jis netgi neleisdavo gydytojams artintis prie tam tikrų kūno vietų.
Vis dėlto, po atlikėjo mirties paaiškėjo, kad jo būklė buvo labai komplikuota.
Dar negirdėti faktai apie žinomo vyro mirtį buvo paviešinti naujame „Channel 4“ dokumentiniame filme „Michael Jackson: The Trial“.
Sudarkytas kūnas
Ne vieną nustebino informacija, kad mirties dieną M. Jacksonas svėrė vos 55 kg.
Skrodimo metu jo skrandyje buvo rasta ne visiškai ištirpusių tablečių, nes, kaip teigiama, per dieną jis valgydavo tik vieną kartą ir labai mažai.
Taip pat mirties dieną M. Jacksono rankos buvo nusėtos dūrių žymėmis – manoma, kad jis leisdavosi specialius vaistus, bandydamas įveikti lėtinę nemigą.
Jo klubai, šlaunys ir pečiai taip pat buvo nusėti dūrių žymėmis – tikėtina, nuo nuskausminamųjų injekcijų.
Buvo aiškiai matomi ir begalė per metus atliktų kosmetinių operacijų pėdsakai: du chirurginiai randai už ausų ir dar du abiejose šnervių pusėse.
Gydytojai padarė išvadą, kad daugelis randų kaklo apačioje, ant rankų ir riešo atsirado dėl įvairių operacijų.
Neįprastos operacijos ir nelaimės padariniai
Pabrėžiama, kad M. Jacksonui buvo atliktos ir tuo metu neįprastos kosmetinės procedūros, įskaitant rožine spalva ištatuiruotas lūpas.
Juodai buvo ištatuiruoti ne tik antakiai, bet ir priekinė galvos odos dalis, kad susilietų su plaukų linija.
Ant žvaigždės kelių ir blauzdų buvo paslaptingų mėlynių, o ant nugaros – įpjovimų, leidžiančių manyti, kad jis buvo nukritęs.
Tačiau dar labiau šokiravo tai, kad jo banguoti, pečius siekiantys plaukai buvo tik priklijuotas perukas.
Pasirodo, juo M. Jacksonas slėpė visiškai pliką galvą ir randus ant jos.
„Iš jo buvo likę tik oda ir kaulai, jo plaukai buvo išslinkę, o prieš mirtį jis maitinosi tik tabletėmis.
Injekcijų žymės visame kūne ir metų metus trukusių plastinių operacijų sukelti padariniai rodo, kad jis jau kurį laiką buvo galutinio nuosmukio stadijoje“, – „The Sun“ pasakojo dainininkui artimas šaltinis.
Manoma, kad M. Jacksonas pirmą kartą pradėjo nešioti peruką po to, kai 1984 m. filmuojant „Pepsi“ reklamą jo plaukai užsidegė ir jis patyrė antro bei trečio laipsnio nudegimus.
Filmavimas vyko Los Andželo „Shrine Auditorium“, kur jis turėjo šokti, aplink šaudant fejerverkams.
Tačiau filmuojant reklamą iškilo techniniai nesklandumai – pirotechnika sprogo per anksti, kibirkštys uždegė stipriai geliu suteptus M. Jacksono plaukus, ir jie užsidegė. Žvaigždė buvo išnešta ant neštuvų.
Tada jam buvo paskirti stiprūs nuskausminamieji, kitaip jis būtų negalėjęs ištverti stiprių skausmų po nudegimo.
Iki šiol pasigirsta spėlionių, kad būtent šis incidentas tapo dainininko priklausomybės nuo tablečių pradžia.
Odos ligos
Atlikėjas prieš mirtį buvo kalbėjęs, kad jo išvaizdos pokyčius lėmė baltmė – odos liga, pasireiškianti aiškių kontūrų baltų dėmių atsiradimu.
Autopsija parodė, kad jo kūnas iš tiesų buvo nusėtas šviesios ir tamsios odos plotais.
Paaiškėjo ir tai, kad M. Jacksonas turėjo problemų su pėdomis. Būtent prie šios kūno dalies gydytojams jis niekada neleisdavo artintis.
Skrodimas parodė, kad atlikėjas kentėjo nuo skausmingų nuospaudų ir itin sunkios grybelinės infekcijos. Gydytojų teigimu, vaizdas priminė pūvančią odą.
Manoma, kad dainininkas gėdijosi šios savo kūno dalies, todėl vietoje to, kad kreiptųsi į gydytojus, vaistus leisdavosi pats.