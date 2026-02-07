Pribloškiantis kadras iš J. Epsteino failo: po stalu – moteris ant kelių, ant sienos – keistas paveikslas

Jame užfiksuota, kaip J.Epsteinas su dar dviem kitais vyrais kažką ramiai aptarinėja prie stalo, kai po stalu klupi bikinį dėvinti moteris.
Kaip rašo „The New York Post“, nėra aišku, kas ši moteris.
Kadre ji yra nusisukusi į sieną, o nuotrauka daryta taip, kad fiksuojami jos sėdmenys.
Ji – basa, o šalia jos yra pora šlepečių.
Kaip pastebi žurnalistai, kadre į akis krenta ir daugiau detalių – štai ant sienos kabo paveikslas su nuogu kūdikiu kriauklėje.
JAV Teisingumo departamento paviešintame kadre kūdikio genitalijos yra užtušuotos. Taip pat – ir moters sėdmenys.
Su J.Epsteinu prie stalo sėdintys vyrai žiūri į kompiuterius.
Nėra aišku, kur buvo padaryta ši nuotrauka.
J.Epsteinas joje dėvi baltus marškinėlius, mūvi juodas treningines kelnes, ant kurių yra inicialai „LSJ“. Veikiausiai tai nuoroda į J.Epsteino salą „Little Saint James“.
Ši skandalingai pagarsėjusi sala dar vadinama „Pedo sala“.