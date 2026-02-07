Po žinios, kad buvo vežamos pas J. Epsteiną – pirma princesių Beatrice ir Eugenie reakcija

Pirmą kartą po pasirodžiusios informacijos – apie tai prabilo karališosios šeimos narės.
Princesės Beatrice ir Eugenie, teigiama, ir toliau palaiko savo motiną, nepaisant katastrofiškos žalos, kurią jų šeimai padarė paviešinti S. Ferguson elektroniniai laiškai J. Epsteinui.
Karališkajai šeimai artimas šaltinis teigia, kad seserys taip pat nėra nusigręžusios nuo tėvo ir stengiasi „likti lojalios savo tėvams privačiai, tačiau viešumoje nuo jų atsiriboti“.
„Jorkų šeima dar laikosi kartu, tačiau šis skandalas sukėlė naują įtampą jų tarpusavio santykiuose“, – pridūrė šaltinis. „Kiek man žinoma, dukros ir toliau palaiko abu tėvus už uždarų durų.“
Teigiama, kad Beatrice ir Eugenie yra „sukrėstos“ ir „sugėdintos“ tuo, ką vadinamieji J. Epsteino dokumentai atskleidė apie jų tėvų ryšius su „tokiu pasibaisėtinu žmogumi“.
Tačiau „Daily Mail“ karališkasis šaltinis teigia, kad seserys myli savo tėvus, nors tai paliko jas itin sudėtingoje situacijoje – Andrew ir Sarah Ferguson įtraukė dukras į Epsteino pasaulį ir „užteršė“ jų pačių viešuosius įvaizdžius.
„Pavyzdžiui, Eugenie yra viena iš organizacijos „The Anti-Slavery Collective“, kovojančios su šiuolaikine vergove, įskaitant prekybą žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, įkūrėjų.
Kaip ji gali tęsti šią veiklą nieko nepasakydama apie J. Epsteiną, Virginią Giuffre ir naujos moters bylą, kurioje teigiama, kad ji buvo atgabenta turėti lytinių santykių su Andrew?“ – sakė šaltinis.
Šią savaitę JAV paviešinti dokumentai atskleidė, kad S. Ferguson buvo rašiusi J. Epsteinui, jog norėtų už jo ištekėti, taip pat netrukus po jo paleidimo iš kalėjimo už vaikų seksualinį išnaudojimą buvo nusivežusi savo dukras susitikti su juo JAV.
Šaltinis pridūrė: „Beatrice ir Eugenie atsidūrė aklavietėje. Manau, jos turėtų pasisakyti, bet abejoju, ar tai padarys – dėl būtinybės išlaikyti lojalumą tėvams privačiai, kartu atsiribojant viešumoje.“
Vietoje jų tai, kokiomis mintimis gyvena, išvadė artimi šaltiniai. Jie teigia, kad princesės Beatrice ir Eugenie yra ne tik sukrėstos dėl motinos laiškų, bet ir „pasibaisėjusios“ naujomis nuotraukomis, kuriose jų tėvas Andrew matomas klūpantis virš ant grindų gulinčios moters.
Jeffrey Epstein
