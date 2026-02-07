Robbie Williamso gyvenime – didelės permainos

Kaip skelbė „Daily Mail“, ten R. Williamsas įsigijo prabangius namus už maždaug 115 mln. eurų.
Šaltinis „The Sun“ teigė, kad dainininkas planuoja laiką leisti trijose vietose – Bahamuose, Majamyje ir savo viloje Londono Holland Park rajone.
Vis dėlto, panašu, kad Bahamose jis ketina praleisti daugiausiai laiko.
Tai išdavė Robbie sprendimas oficialiai pakeisti duomenis savo trijose įmonėse, kaip nuolatinę gyvenamąją vietą nurodant Bahamas.
Dvi savo įmones – „Williams Godrich“ ir „RPW Holdings“ – jis perkėlė arčiau naujųjų namų.
Dar rugpjūtį buvo pranešta, kad Robbie įsigijo naują prabangią vilą prie pakrantės Majamyje.
Teigiama, kad net 1800 kv. m ploto išmanusis namas anksčiau priklausė realybės šou „Real Housewives of Miami“ (liet. „Tikrosios Majamio namų šeimininkės“) žvaigždei dr. Nicolei Martin ir jos vyrui Anthony'iui Lopez'ui.
Namas pastatytas 2016 metais ir stovi retame 0,4 ha (1 akro) pusiasalio sklype su vaizdais į tris skirtingas puses.
Prabangus namas turi 7 miegamuosius, garažą su 18 automobilių, vyno rūsį ir prieigą prie vandens.
Taip pat vyras turi maždaug 20 mln. eurų vertės vilą Londone, žinomą kaip „Woodland House“.
R. Williamsas anksčiau sakė, kad sprendimas, kur gyventi, turi didžiulę įtaką jo vaikams, nes jie turi mokytis tinkamose mokyklose.
Dainininkas anksčiau gyveno Los Andžele, tačiau 2024 m. gegužę savo dvarą Beverly Hills'e R. Williams'as pardavė už 75 mln. dolerių (69 mln. eurų) .