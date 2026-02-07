Socialinius tinklus sprogdina šiurpus įrašas iš praeities: modelio pareiškimus apie valgomus žmones sieja su J. Epsteinu

Tarptautinės žiniasklaidos dėmesio centre menekenė vėl atsidūrė po to, kai JAV Teisingumo departamentas paviešino naują dokumentų seriją, susijusią su J. Epsteino byla.
Naujuose dokumentuose pateikiama informacija apie pasaulio elito privatų gyvenimą ir uždarus vakarėlius, įskaitant renginį jachtoje, kuriame, remiantis kai kuriais kaltinimais, galėjo būti vykdomi šiurpūs veiksmai, tarp jų – žmogaus palaikų valgymas.
Viename iš dokumentų taip pat minimas buvęs JAV prezidentas George’as Bushas, siejamas su šiomis aplinkybėmis.
Plinta įrašas iš 2009 metų, kuomet 21-erių G. R. Jimenez Meksikoje dramatiškai aiškina, jog neseniai buvo privačiame vakarėlyje, o jo dalyviai valgė žmones.
Žiniasklaidos duomenimis, po šio įrašo ji buvo sulaikyta, o vėliau dingo be jokio pėdsako.
Vaizdo įrašas plačiai pasklido internete ir sukėlė didelį pasipiktinimą bei diskusijas, o G. R. Jimenez vardas buvo susietas su neeiliniais kaltinimais pasaulio elitui.
Pastarosiomis dienomis daugybė socialinių tinklų vartotojų ir žiniasklaidos priemonių vėl ėmė kelti klausimą: „Kur dingo G. R. Jimenez?“.
Taip pat teigiama, kad dalis jos kaltinimų, esą netiesiogiai susiję su neseniai paviešintais J. Epsteino bylos dokumentais.
Vienas populiarus komentaras internete skambėjo taip: „Tai, ką tada teigė G. R. Jimenez, dabar, panašu, iš dalies patvirtina J. Epsteino dokumentai. Ji tą naktį dingo visiems laikams. Kas ją privertė dingti?“
Vis dėlto ekspertai ir žiniasklaida pabrėžia, kad naujieji dokumentai nepatvirtina kraštutinių G. R. Jimenez teiginių, tačiau rodo, jog kai kurie jų elementai tyrėjams buvo žinomi jau anksčiau.
Nepaisant to, šios bylos atgaivinimas sukėlė naują diskusijų bangą apie jaunos moters dingimą ir jos dramatiškus pareiškimus, o byla vėl sulaukė didelio visuomenės ir tarptautinio dėmesio.
