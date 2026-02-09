J. Epsteinas jai paliko 50 mln. JAV dolerių, dvi privačias salas ir 33 karatų deimantinį žiedą: kas toji baltarusė?

J.Epsteinas padėjo jai įstoti į prestižinį „Ivy League“ universitetą, padovanojo įspūdingą 33 karatų deimantinį žiedą ir supažindino su akademinio pasaulio elitu. Tuo metu jos gyvenimas kardinaliai skyrėsi nuo praleistos vaikystės Baltarusijoje.
Tačiau kas yra Karyna Shuliak? 36 metų odontologė, pasitraukus Ghislaine Maxwell, tapo artimiausia J.Epsteino aplinkos moterimi.
Ji buvo jo meilužė – tai liudija išskirtinės nuotraukos, paviešintos JAV Teisingumo departamento atskleistuose .Epsteino bylos dokumentuose. Jose matyti, kaip J.Epsteinas apkabina K.Shuliak aistringo šokio metu, laikydamas ranką ant jos krūtinės.
Ji buvo ir jo asmeninė organizatorė: rūpinosi, kad iš J.Epsteino rančos Naujojoje Meksikoje į jo Paryžiaus apartamentus būtų atsiųstas mėgstamas vonios kilimėlis, kad jis visada turėtų mėgstamą braškių skonio probiotinį gėrimą bei sudarinėjo kasdienius jo poreikių sąrašus.
K.Shuliak taip pat buvo jo patikėtinė – paskutinis žmogus, su kuriuo J.Epsteinas bendravo, kai 2019 metais jis nusižudė Niujorko kalėjime.
„Po įkalinimo visi nuo jo nusisuko. Net artimiausi draugai. Niekas neliko su juo iki galo, išskyrus Karyną“, – „Daily Mail“ teigė vienas šaltinis.
Akivaizdu, kad J.Epsteinui K.Shuliak rūpėjo itin stipriai – ir jausmai buvo abipusiai. Jis pasamdė imigracijos advokatą, kuris padėjo jai gauti JAV pilietybę. Tai įvyko 2018 metais, likus metams iki jo antrojo – ir paskutinio – arešto.
Tai patvirtina ir turtas, kurį J.Epsteinas ketino jai palikti. Pagal jo valią, K.Shuliak turėjo atitekti 27,5 mln. dolerių vertės ranča Naujojoje Meksikoje, 10 mln. dolerių kainavę apartamentai Paryžiuje, dvi privačios salos JAV Mergelių salose (vėliau parduotos už 60 mln. dolerių) bei Niujorko miesto namas, parduotas už 51 mln. dolerių. Visas nuotraukas galite rasti čia.
Ypatingą dėmesį patraukė ir dar viena dovana – 33 karatų deimantinis žiedas, puoštas baguette tipo deimantais ir įtvirtintas platinoje. J.Epsteinas jį laikė sužadėtuvių žiedu.
Rankraštiniame įraše jis nurodė: „Prieš pasirašant patikėjimo sutartį, buvau padovanojęs Karynai Shuliak žemiau aprašytą deimantinį žiedą, svarstant galimybę tuoktis.“
Artimi J.Epsteino aplinkos žmonės netgi kėlė prielaidų, kad K.Shuliak galėjo susilaukti vaiko su juo. Tokių spėlionių atsirado po to, kai viešumoje pasirodė žinutė, esą atsiųsta Sarah Ferguson – buvusios Jorko hercogienės ir princo Andrew žmonos.
Žinutėje rašoma: „Nežinau, ar dar naudojiesi šiuo BBM (Red. „Blackberry“ mobiliuoju telefonu), bet iš kunigaikščio girdėjau, kad tau gimė sūnus. Nors nebepalaikėme ryšio, vis dar siunčiu tau meilę, draugystę ir sveikinimus gimus berniukui. Sarah xx.“
Nors S.Ferguson neminėjo K.Shuliak vardo, o jokių įrodymų apie bendrą vaiką nėra, ji laikyta labiausiai tikėtina motina dėl artimo ryšio su J.Epsteinu. Vis dėlto, J.Epsteino brolis Markas paneigė šiuos gandus.
„Mano brolis neturėjo vaikų“, – teigė jis „Daily Mail“.
Apie vaiką neužsimenama ir Epsteino testamente.
K.Shuliak, vis dėlto, negaus viso turto, kuris jai buvo pažadėtas. J.Epsteino palikimas buvo likviduotas siekiant finansuoti aukų kompensavimo fondą, iš kurio išmokėta 121 mln. dolerių.
Tačiau, remiantis naujausiais finansiniais duomenimis, fonde vis dar lieka apie 127 mln. dolerių, tad K.Shuliak gali atitekti itin solidi suma.
Šiuo metu ji gyvena Manhatano bute, priklausančiame Markui Epsteinui. J.Epsteino vadinamojoje „Juodojoje knygoje“ šis būstas buvo apibūdintas kaip „modelių apartamentai“.
Į žurnalistų prašymus pakomentuoti situaciją K.Shuliak neatsakė.
Naujuose dokumentuose paviešintos nuotraukos atskleidžia intymias ir žaismingas akimirkas tarp K.Shuliak ir J.Epsteino. Vienoje nuotraukų serijoje matyti, kaip ji vilki raudoną palaidinę ir megztinį, o J.Epsteiasn ją apkabina iš nugaros, laikydamas ranką ant jos krūtinės.
Išsiskiriant matyti, kad J.Epsteino marškinių viršutinės sagos atsegtos, o jo žvilgsnis nukreiptas žemyn.