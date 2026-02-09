Po ažiotažą sukėlusių J. Epsteino dokumentų – princo Williamo ir C. Middleton reakcija: nutraukė tylą

Pirmą kartą viešai komentuodamas šį klausimą karališkosios šeimos atstovas teigė, kad princas Williamas ir princesė Catherine yra „susitelkę į aukas“, atsižvelgdami į naują informaciją, pateiktą JAV paviešintuose dokumentuose, susijusiuose su velioniu seksualiniu nusikaltėliu.
Princas Andrew yra tarp tų asmenų, kurių ankstesni ryšiai su J. Epsteinu vėl sulaukė didesnio dėmesio.
„Galiu patvirtinti, kad princas ir princesė yra labai susirūpinę nuolat pasirodančiais naujais atskleidimais. Jų mintys išlieka su aukomis“, – teigė Kensingtono rūmų atstovas.
Praėjusią savaitę princas Andrew anksčiau nei planuota išsikraustė iš savo namų Vindzore. Visa tai įvyko paviešinus naujus skandalingos bylos dokumentus ir pasirodžius daugiau informacijos apie jo santykius su J. Epsteinu.
Bakingamo rūmai buvo pranešę, kad jis paliks „Royal Lodge“ rezidenciją 2026 metų pradžioje, tačiau, panašu, išvykimas buvo paspartintas – buvęs princas dabar gyvena karaliaus Karolio III privačiai valdomame Sandringamo dvare.
Princas Andrew ilgą laiką palaikė draugystę su J. Epsteinu ir bendravo su amerikiečių finansininku net po to, kai šis 2008 metais buvo nuteistas už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametę.
Anksčiau jis yra atsiprašęs dėl savo ryšių su J. Epsteinu, tačiau griežtai neigia padaręs bet kokius pažeidimus.
Vis dėlto JAV pasirodę nauji dokumentai padidino spaudimą princui Andrew, kuris sulaukė raginimų liudyti Amerikos tyrime. Tarp JAV paviešintų dokumentų gausos yra ir nuotraukų, kuriose, kaip teigiama, princas Andrew užfiksuotas keturiomis klūpintis virš moters. Nuotraukų kontekstas nepateikiamas, neaišku, kada ir kur jos buvo darytos.
Naujausi dokumentai taip pat, panašu, patvirtina, kad pagarsėjusi Andrew ir Virginios Giuffre nuotrauka yra tikra. Anksčiau jis buvo suabejojęs, ar nuotrauka, kurioje jis apkabinęs V. Giuffre, nėra suklastota, ir tvirtino jos niekada nesutikęs. Ji teigė, kad paauglystėje buvo verčiama su juo turėti lytinių santykių.
Tačiau, kaip teigiama, 2015 metais J. Epsteino bendražygės Ghislaine Maxwell parašytame el. laiške, ji nurodė: „2001 metais buvau Londone, kai susitiko su keletu mano draugų, tarp jų – ir princu Andrew. Buvo padaryta nuotrauka, nes, įsivaizduoju, ji norėjo ją parodyti draugams ir šeimai.“
Jis visada neigė šiuos kaltinimus ir 2022 metais pasiekė neteisminį susitarimą su V. Giuffre. Jame nebuvo jokio kaltės pripažinimo ar atsiprašymo.
Temzės slėnio policija patvirtino vertinanti BBC paskelbtus kaltinimus, kad antroji moteris teigia buvusi J. Epsteino atsiųsta į Jungtinę Karalystę seksualiniam susitikimui su princu Andrew.
Teigiama, kad susitikimas įvyko 2010 metais jo buvusioje „Royal Lodge“ rezidencijoje. Moteris, kuri nėra britė, tuo metu buvo apie 20-ies metų.
Pirmadienį Kensingtono rūmų paskelbtame pareiškime princas Andrew tiesiogiai neminimas, tačiau jis pasirodė tuo metu, kai skandalai, susiję su buvusiu princu, rizikuoja užgožti kitą karališkosios šeimos veiklą.
Pareiškimas paskelbtas tuo metu, kai princas Williamas ruošėsi oficialiam vizitui į Saudo Arabiją – kelionei, laikomai itin reikšminga diplomatine prasme.
Nors pastaraisiais metais pasirodė pranešimų, kad Williamas palaiko tolesnį atsiribojimą nuo savo skandaluose atsidūrusio dėdės, jis ir kiti aukšto rango karališkosios šeimos nariai iš esmės susilaikė nuo viešų komentarų apie jam mestus kaltinimus.