Snoop Doggas išgyvena skaudžią netektį: mirė vos 11 mėnesių jo anūkė

Apie tragediją socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė jo dukra Cori Broadus. Moteris atskleidė, kad dukrą pagimdė 25-ąją nėštumo savaitę, atlikus cezario pjūvį.
Kūdikiui buvo diagnozuotas HELLP sindromas – rimta komplikacija, kuriai būdingas padidėjęs kepenų fermentų kiekis ir sumažėjęs trombocitų skaičius.
Šis sindromas gali sukelti sunkias pasekmes, tarp jų kepenų plyšimą, inkstų nepakankamumą ir placentos atsiskyrimą. Po gimimo mergaitė kartu su mama ilgą laiką praleido ligoninėje, tačiau vėliau abi buvo išleistos namo.
Deja, po 20 dienų reperio anūkė mirė.
„Aš praradau savo gyvenimo meilę. Mano Kodi“, – parašė mergaitės mama ir pasidalijo jųdviejų nuotrauka.
Beje, žinoma, kad reperio dukra nuo vaikystės serga vilklige, o prieš dvejus metus patyrė insultą. Nepaisydama gydytojų perspėjimų, ji svajojo tapti mama ir ryžosi nėštumui. Tai buvo pirmasis jos vaikas.
Po skaudžios netekties prabilo ir pats atlikėjas.
Snoop Doggas „Instagram“ paskyroje pasidalijo šeimos nuotrauka su savo vaikais, prie įrašo palikdamas tik rožinės širdies ir maldos rankų jaustukus.
Nors žodžių jis nerašė, gerbėjai šį įrašą interpretavo kaip jautrų atsisveikinimą ir palaikymą dukrai bei visai šeimai išgyvenant skaudžią netektį.