Artėjant svarbiai progai Julija Navalnaja paviešino jautrų įrašą apie velionį vyrą: „Labai sunku“

„Vasario 16-ąją sueina dveji metai, kai Aleksejaus nebėra.
Tai labai sunku. Visos tos datos, kurios primena jį. Tos vietos, į kurias ateini ir prisimeni, kaip smagiai čia kartu leidote laiką. Visos tos kitų žmonių istorijos ir tu nuolat pagauni save galvojant: „Mes turėjome panašumų“ – arba visai priešingai.
Šie prisiminimai su manimi kiekvieną dieną.
Ir, žinoma, vasario 16-oji – amžinai. Taip, tai sunki diena, taip, aš tiesiog noriu apsikloti galvą antklode, įsikniaubti į pagalvę ir rėkti.
Žinau, kad daugelis iš jūsų taip pat kovoja, todėl nusprendžiau, kad būtų teisinga ir šią dieną praleisti kartu su jumis. Praėjusiais metais tai buvo Berlynas, dabar tai bus Paryžius.
Ateikite į susitikimą vasario 16-ąją. Detalės ir registracija – istorijose. Prisiminkime Aleksejų kartu“, – kvietė žmones ji.
Šis įrašas socialiniuose tinkluose kaipmat sulaukė begalės palaikymo komentarų. Juose – gražūs žodžiai tiek Julijai, tiek velioniui.
„Trūksta žodžių – tokia stipri ir graži šeima. Buvo vilties dėl geresnio rytojaus, o dabar neliko net menkiausio vilties spindulio“, – teigė vienas internautų.
„ Šviesi atmintis Aleksejui, stiprybės Jums, Julija, milijonai žmonių galvoja apie Jus ir apie jį, mes nepamirštame ir nepamiršime“, – antrino kitas.
„Julija, ar būčiau šalia, ar toli – visada prisiminsiu Aleksejų“, – pridėjo trečias.