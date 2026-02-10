M. Schumacherio brolis ruošiasi vesti savo mylimąjį prancūzą: paaiškėjo, kaip į žinią reagavo buvusi žmona

2024-ųjų liepą Ralfas viešai patvirtino savo meilę prancūzui Étienne Bousquet-Cassagne (36 m.).
Kaip praneša Vokietijos dienraštis „Bild-Zeitung“, pora netrukus žengs kitą žingsnį – vestuvės planuojamos jau gegužę.
Skelbiama, kad kvietimai artimiausiems draugams išsiųsti prieš kelias savaites.
Numatyta trijų dienų šventė: jaukus susipažinimo vakaras, vestuvių diena su vakarėliu ir sekmadienio pusryčiai. Ceremonija vyks San Tropeze, Prancūzijos Rivjeroje. Būtent šiame pajūrio mieste pora didžiąją metų dalį gyvena viloje.
Neseniai duodamas interviu televizijai RTL, R.Schumacheris sakė: „Tarp mūsų – neįtikėtina harmonija, vienas kitą suprantame be žodžių. Niekada nemaniau, kad gali būti taip gera. Būtų nuostabu, jei tai truktų amžinai.“
Prieš santykius su Étienne, Ralfas 14 metų buvo vedęs C.Schumacher. Jie turi bendrą sūnų.
Po ilgus metus viešumoje trukusio konflikto ir nesutarimų 49-erių Cora, kuri pati dabar kuria naujus santykius, pykčio buvusiam vyrui nebelaiko.
„Stevenas ir aš linkime Ralfui ir Étienne’ui daug laimės ir visko, kas geriausia“, – „Bild“ leidiniui sakė C.Schumacher.