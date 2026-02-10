ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Paaiškėjo Holivudo legendos Catherine O’Hara mirties priežastis

2026 m. vasario 10 d. 09:23
Lrytas.lt
Paaiškėjo Holivudo legendos Catherine O’Hara mirties priežastis. Los Andželo apygardos visuomenės sveikatos departamentas oficialiai nurodė, kad tiesioginė žinomos aktorės mirties priežastis buvo plaučių embolija.
Pirmadienį užsienio žiniasklaida pranešė, kad, remiantis mirties liudijimu, aktorė buvo kremuota, o jos palaikai perduoti vyrui Bo Welchui.
Be kraujo krešulio plaučiuose, mirties liudijime kaip ilgalaikė mirties priežastis buvo nurodytas tiesiosios žarnos vėžys.
Filmo „Vienas namuose“ žvaigždė mirė sausio 30-ąją. Apie netektį portalui „Page Six“ patvirtino „Creative Artists Agency“. Velionei buvo 71-eri.
Los Andželo ugniagesių departamento atstovas patvirtino, kad ankstyvą sausio 30-osios rytą aktorei buvo suteikta skubi medicininė pagalba. Anot jo, 4 val. 48 min. ryto medikai sureagavo į iškvietimą Hanley adresu ir į ligoninę išgabeno maždaug 70 metų moterį, kurios būklė buvo įvardyta kaip sunki.
„Page Six“, cituodama ugniagesių tarnybos atstovą, skelbė, kad aktorė iš savo namų prabangiame Brentvudo rajone Los Andžele prieš aušrą buvo skubiai nugabenta į ligoninę. 
C. O’Hara gimė Toronte 1954 m. Karjeros pradžioje ji prisijungė prie legendinio komedijų teatro „Second City“ trupės kartu su Eugene’u Levy, su kuriuo bendradarbiavo visą gyvenimą.
Vėliau ji išgarsėjo visame pasaulyje kaip Macaulay Culkino vaidinamo Kevino mama filme „Vienas namuose“ ir jo tęsinyje.
Už vaidmenį seriale „Schitt’s Creek“ 2020 m. aktorė pelnė „Emmy“ apdovanojimą, taip pat buvo įvertinta „Auksiniu gaubliu“ ir Ekrano aktorių gildijos statulėle.
