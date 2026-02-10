ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Rimtą traumą patyręs aktorius Channingas Tatumas atsidūrė ligoninėje

2026 m. vasario 10 d. 17:59
Lrytas.lt
Aktorius Channingas Tatumas (45 m.) kaip reikiant išgąsdino gerbėjus – vyras pasidalijo netikėta nuotrauka iš ligoninės.
Daugiau nuotraukų (4)
Paaiškėjo, kad žinomas vyras patyrė peties traumą.
Aktoriaus paviešintoje nuotraukoje matyti specialūs drabužiai ir medicininė įranga – panašu, kad vyras ruošėsi operacijai.
„Dar viena diena – dar vienas iššūkis. Šis bus sunkus. Bet ką padarysi – pradėkime“, – prie nuotraukos rašė aktorius.
Po įrašu pasipylė šimtai gerbėjų komentarų – ne vienas sunerimo, kas nutiko jų mylimam aktoriui.
„Kas nutiko? Meldžiuosi už jus“, – rašė vienas internautas.
„Rūpinkis savimi. Linkiu greitai atsigauti“, – pridūrė kitas.
„Tikiuosi, kad jums viskas gerai“, – rašė dar vienas.
Channingas TatumasLigoninėTrauma

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.