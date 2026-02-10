Rimtą traumą patyręs aktorius Channingas Tatumas atsidūrė ligoninėje

Paaiškėjo, kad žinomas vyras patyrė peties traumą.
Aktoriaus paviešintoje nuotraukoje matyti specialūs drabužiai ir medicininė įranga – panašu, kad vyras ruošėsi operacijai.
„Dar viena diena – dar vienas iššūkis. Šis bus sunkus. Bet ką padarysi – pradėkime“, – prie nuotraukos rašė aktorius.
Po įrašu pasipylė šimtai gerbėjų komentarų – ne vienas sunerimo, kas nutiko jų mylimam aktoriui.
„Kas nutiko? Meldžiuosi už jus“, – rašė vienas internautas.
„Rūpinkis savimi. Linkiu greitai atsigauti“, – pridūrė kitas.
„Tikiuosi, kad jums viskas gerai“, – rašė dar vienas.