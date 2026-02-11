18-mečio „TikTok“ kūrėjo nužudymo tyrime – naujos detalės: pareikšti sunkūs kaltinimai

Monmuto apygardos prokuratūra vasario 9 dieną pranešė, kad 19-mečiams Dwayne’ui Exilusui ir Isaiahui Walkeriui bei 18-mečiui Jahbronui Goffui pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo neteisėtai disponuoti ginklu, neteisėto ginklo laikymo, trukdymo teisėsaugai ir draudžiamo ginklo laikymo.
J. Goffui pateikti sunkiausi kaltinimai – pirmojo laipsnio nužudymas bei ginklo laikymas neteisėtam tikslui. Kiti du įtariamieji papildomai kaltinami trukdę sulaikyti kitą asmenį.
18-metis Ch. Whyte’as buvo nušautas 2025-ųjų birželio 12 dieną. Kaip skelbia prokuratūra, pareigūnai iš karto reagavo į pranešimus apie šūvius ir atvykę į įvykio vietą rado jaunuolį su šautine žaizda. Jo gyvybės išgelbėti nepavyko – mirtis konstatuota vietoje.
Praėjus kelioms savaitėms po tragedijos buvo skelbta, kad dėl vaikino mirties iš pradžių sulaikyti du asmenys – vienas nepilnametis ir vienas 18-metis. Naujausioje prokuratūros ataskaitoje patvirtinta, kad minėtas nepilnametis, J. Goffas, vėliau perduotas teismui kaip suaugęs asmuo.
Ch. Whyte’as socialiniame tinkle „TikTok“ turėjo daugiau nei 100 tūkst. sekėjų. Jis reguliariai dalijosi vaizdo įrašais, kuriuose šoko, kūrė trumpus pasirodymus pagal muziką bei keldavo motyvuojančias mintis.
Paskutinį vaizdo įrašą jis paskelbė tą pačią dieną, kai buvo nušautas.
Trumpame klipe, peržiūrėtame daugiau nei 6 milijonus kartų, turinio kūrėjas matomas sėdintis perpildytame paplūdimyje.
Dar dieną prieš mirtį prie vieno įrašo jis buvo parašęs: „Nežinau, bet turiu tokį keistą pasitikėjimą, kad galiausiai viskas susitvarkys.“
Po žinios apie vaikino mirtį jo sekėjai socialiniuose tinkluose reagavo į šią frazę, vadindami ją skaudžiai ironiška.
„Tai tiesiog drasko širdį“, – rašė vienas komentatorius.
„Šis pasaulis toks žiaurus“, – pridūrė kitas.