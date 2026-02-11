Catherine Middleton paviešino dar nematytus kadrus: prisiminė prabėgusius metus

Reti kadrai pasirodė oficialioje Williamo ir Catherine „Instagram“ paskyroje.
Buvo paviešinta 12 kadrų serija, kur kiekviena nuotrauka atspindi skirtingą mėnesį.
Pirmoje nuotraukoje, užfiksuotoje sausį, C. Middleton ir princas Williamas buvo įamžinti per Holokausto aukų atminimo dienos minėjimą.
Vasarį C. Middleton lankėsi labdaros organizacijos „Action for Children“ motinų ir kūdikių skyriuje, esančiame Jos Didenybės kalėjime.
Gegužės mėnesio kadre pozavo princas Williamas ir jo 12-metis sūnus princas George’as. Tada jiedu susitiko su Antrojo pasaulinio karo veteranais, minint 80-ąsias Pergalės dienos metines.
Akį traukė ir birželį užfiksuota C. Middleton akimirka – tada princesė lankėsi kasmetiniame „Trooping the Colour“ parade. Moteris vilkėjo smaragdo spalvos kostiumėlį ir neslėpė pakilių emocijų.
Rugsėjį Catherine ir Williamas susitiko su Juntinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Donaldu Trumpu. Paviešintoje nuotraukoje įamžintas sraigtasparnis „Marine One“, su kuriuo JAV prezidentas atvyko į Vindzorą.
Lapkričio mėnesio kadre akį traukė Rio de Žaneire apsilankęs princas Williamas, kuris tada demonstravo tinklinio įgūdžius.
Tai – tik kelios akimirkos iš karališkosios šeimos gyvenimo, kuriame netrūksta ne tik svarbių vizitų, bet ir asmeniškų momentų.