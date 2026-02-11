Žiniasklaida: dainininkė Britney Spears pardavė teises į savo muzikos katalogą

Sandorio vertė, kaip manoma, siekia apie 200 mln. dolerių, teigia šaltiniai, kuriuos cituoja garsenybių svetainė TMZ, nors, pasak jos, tiksli suma teisiniuose dokumentuose neįvardijama.
Šią sumą būtų galima palyginti su Kanados dainininko Justino Bieberio katalogo pardavimu 2023 m.
44 metų B. Spears prisijungė prie didėjančio pastaraisiais metais savo teises į muziką pardavusių atlikėjų sąrašo, kuriame yra Bruce‘as Springsteenas, Bobas Dylanas, taip pat Shakira ir grupė KISS.
JAV žiniasklaida pranešė, kad teises nupirko muzikos leidykla „Primary Wave“, kurios portfelyje yra Whitney Houston, Bobo Marley, Prince‘o ir kitų autorių kūriniai.
Dainų leidybos teisių savininkai gauna užmokestį už kiekvieną transliaciją, parduotą albumą ar muzikos panaudojimą reklamoje bei filmuose.
Besiplečianti muzikos teisių rinka leidžia atlikėjams užsidirbti iš savo katalogų, kurie srautinių transliacijų eroje yra patrauklus ilgalaikis turtas investuotojams.
Didžiausios leidybinės kompanijos, tokios kaip „Sony“, „Universal“ ir „Warner“, taip pat plečia savo veiklą šioje srityje kartu su specializuotais investuotojais „Recognition Music Group“ ir „Concord Music Publishing“.
B. Spears išgarsėjo dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau pastaraisiais metais iš esmės pasitraukė nuo scenos.
2021 m. JAV teismas nutraukė 13 metų trukusią globą, kuri leido B. Spears tėvui kontroliuoti jos finansus, o dainininkė ją pavadino „prievartine“.