Londone užpulta „The Rolling Stones“ lyderio Micko Jaggerio sužadėtinė

Kaip skelbė „The Mirror“, ankstyvą rytą viename Londone klube dainininko mylimąją Melanie Hamrick (38 m.) užpuolė du žmonės.
Apie nelaimę pati Melanie prabilo socialiniuose tinkluose.
„Sunku apie tai kalbėti, bet šįvakar buvau fiziškai užpulta.
Esu labai dėkinga savo draugams, kurie mane apgynė. Du žmonės sugriebė mane iš nugaros, bet, ačiū Dievui, geri žmonės įsikišo ir man padėjo.
Esu sukrėsta, liūdna ir sugniuždyta, kad žmonės gali taip elgtis vieni su kitais“, – aiškino ji.
Su 82-ejų M. Jaggeriu moteris susitikinėja nuo 2014 metų – jie susipažino per „The Rolling Stones“ koncertą Tokijuje.
Tuo metu buvusi balerina viešėjo mieste darbo reikalais.
Teigiama, kad Mickas ją pastebėjo užkulisiuose ir pakvietė kartu pavakarieniauti. Vėliau jie vis daugiau laiko leido kartu, kol galiausiai jų draugystė peraugo į romantinius santykius.
Pora turi bendrą sūnų – 2016 metais jie prisipažino, kad buvo „nustebę ir laimingi“ sužinoję, jog Melanie laukiasi.
Sūnus Deveraux yra jauniausias iš aštuonių Micko vaikų. Praėjusiais metais Mickas ir Melanie retai pasirodė ant raudonojo kilimo – jie dalyvavo Niujorko miesto baleto rudens mados šventėje.