Teismas: reperiui A. Morgeršternui pagrįstai uždrausta atvykti į Lietuvą

Šį sprendimą pernai priėmė Migracijos departamentas, nustatęs, kad šio užsieniečio veikla gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, per koncertus jis elgiasi iššaukiančiai, o į renginius atvyksta ne tik gerbėjai, bet ir vadinamojo rusiškojo pasaulio šalininkai.
Migracijos departamentas sprendimą priėmė įvertinęs surinktą informaciją ir nustatęs, kad asmuo gali kelti grėsmę valstybės saugumui. Nurodyta, kad dėl iššaukiamo elgesio per koncertus, atvirai propaguojamo smurto ir žiaurumo bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų propagavimo jo renginiai pritraukia agresyviai nusiteikusius asmenis, vadinamojo „rusiškojo pasaulio“ atstovus ir gali skatinti visuomenės susipriešinimą, įskaitant įtampą su ukrainiečių bendruomenėmis.
„Ši byla buvo nagrinėjama nuotoliniu būdu, pareiškėjas nedalyvavo, jam atstovavo advokatė“, – Eltai sakė teismo atstovė Sigita Gamulėnienė.
Išnagrinėjęs bylą, teismas konstatavo, kad Migracijos departamento sprendimas yra teisėtas, pagrįstas ir proporcingas siekiamam tikslui – užtikrinti valstybės saugumą bei viešąją tvarką. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas neturi šeiminių ryšių Lietuvoje, todėl pagal įstatymą tokiu atveju gali būti nustatytas 10 metų draudimas atvykti. Vien tai, kad pareiškėjas nesutinka su institucijos vertinimu, nesudaro pagrindo sprendimą laikyti neteisėtu. Teismas pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Pernai lapkritį buvo skelbiama, kad A. Morgenšternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą, toks sprendimas priimtas gavus raštišką Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymą bei surinkus papildomos informacijos, kuri leidžia daryti išvadą, jog šis užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui.
Šis sprendimas įsigaliojo nedelsiant.
ELTA primena, kad pernai spalio pabaigoje sostinės meras Valdas Benkunskas kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją A. Morgenšternui – lapkritį Vilniuje buvo numatomas jo koncertas. Taip pat URM paprašyta įvertinti, ar šį renginį organizuojanti Latvijoje registruota įmonė „READY EVENTS, SIA“ neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
Atlikėjas A. Morgenšternas paskutinį kartą Vilniuje koncertavo 2023 m. kovą. Rusų reperio pasirodymas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų – po „Pramogų arenoje“ vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, kuri yra tapusi Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Pasirodžius šiai informacijai Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl draudžiamos simbolikos demonstravimo, tačiau, išnagrinėjus visas aplinkybes ir nenustačius galimos draudžiamos simbolikos naudojimo fakto, teisena buvo nutraukta.