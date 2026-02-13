Ant „Super Bowl“ scenos Bad Bunny nustebino pasirinkęs itin biudžetinį prekės ženklą: ką tai apie jį sako?

„Super Bowl“ – žiūrimiausias televizijos renginys JAV – jau seniai yra ne tik muzikinis, bet ir rinkodaros bei mados spektaklis. Ši 13 minučių trukmės scena per daugelį metų virto savotišku prabangos podiumu: nuo Rihannos nėštumo atskleidimo iki Kendricko Lamaro dėmesį prikausčiusių džinsų.
Nedaug atlikėjų taip glaudžiai susiję su aukštosios mados pasauliu kaip Puerto Riko superžvaigždė Bad Bunny. Jis reklamavo „Calvin Klein“ ir „Jacquemus“, o vasario 1-ąją „Grammy“ apdovanojimuose pasirodė vilkėdamas juodą aksominį „Schiaparelli“ kostiumą su auksiniu korsetu, formuojančiu smėlio laikrodžio siluetą.
Kaip klausomiausias „Spotify“ atlikėjas 2025 metais, Bad Bunny šiandien yra vienas garsiausių muzikantų pasaulyje. Tačiau jis taip pat laikomas ir vienu vizualiai sąmoningiausių scenos menininkų.
Kaip ir visiškai ispaniški dainų tekstai, pabrėžiantys, kad anglų kalba nebėra vienintelė popmuzikos pasaulyje, taip ir jo sprendimas vilkėti masinės mados drabužius žiūrimiausiame televizijos renginyje siunčia aiškią žinutę: aukštoji mada nebėra privaloma popmuzikos uniforma.
„Zara“, siūlanti prieinamas podiumo tendencijų interpretacijas, jau daugelį metų išlieka biudžetinio – nors ir tvarumo klausimų keliančio – stiliaus simboliu. Šis prekės ženklas – tarp podiumo ir masinės rinkos. Paprastai tariant, „Zara“ gali vilkėti beveik kiekvienas.
Pirmasis Bad Bunny įvaizdis buvo pristatytas pasirodymo pradžioje – cukranendrių lauke, apsuptame šokėjų su šiaudinėmis skrybėlėmis, būdingomis Puerto Riko kaimo ūkininkams.
Pats atlikėjas taip pat segėjo vietinio Puerto Riko gyventojo stiliaus virvinį diržą. Šis kostiumas netruko sukelti diskusijų dėl skaičiaus 64, kuris puikavusi ant marškinėlių priekio.
Internete pasirodė įvairių interpretacijų: vieni manė, kad tai – atlikėjo motinos gimimo metai, kiti siejo skaičių su 64-uoju JAV Kongresu, 1917 metais suteikusiu Puerto Riko gyventojams JAV pilietybę. Vis dėlto, kaip nurodė žurnalas „Complex“, iš tiesų tai buvo jo dėdės amerikietiško futbolo marškinėlių numeris.
Tik pasirodymo viduryje, kai Bad Bunny grįžo į sceną duetui su Lady Gaga, vilkėdamas plačių pečių, balkšvą kostiumą su kaklaraiščiu, „Zara“ oficialiai patvirtino, kad būtent šis prekės ženklas kūrė abu įvaizdžius. Stilistų Stormo Pablo ir Marvino Douglaso Linareso sukurti drabužiai buvo siūti pagal užsakymą. Palyginimui, įprastas „Zara“ kostiumas parduotuvėje kainuotų apie 250 svarų sterlingų.
Mados dizaino profesorius Andrew Grovesas pažymėjo, kad kostiumas pabrėžia jo autoritetą, tačiau šiuo atveju jis kyla ne iš prabangaus mados namų vardo, o iš paties Bad Bunny kultūrinės pozicijos.
„Stadiono scenoje tai atrodo ne kaip dekoracija, o kaip valdoma, sąmoninga prezencija. „Zara“ „Super Bowl“ scenoje – tai pareiškimas apie besikeičiantį galios balansą“, – teigė A.Grovesas.
