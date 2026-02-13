Maksimas Galkinas prašneko lietuviškai: tai padarė ne šiaip

Žinomas komikas socialiniuose tinkluose prabilo lietuviškai.
Artistas savo „Instagram“ paskyroje kreipėsi į Lietuvos publiką ir pakvietė į netrukus vyksiančius pasirodymus.
„Jau po mėnesio aš koncertuosiu Lietuvoje. Aš labai mėgstu atvažiuoti į Lietuvą. Kiekvieną kartą su nekantrumu laukiu susitikimo su žiūrovais.
Kovo 17 ir 22 pasirodysiu Vilniuje, kovo 19 Kaune, 20 Klaipėdoje, o 21 Šiauliuose. Ateikite į mano koncertą“, – lietuviškai sakė M. Galkinas.
Vaizdo įrašo pabaigoje netikėtai pasigirdo ir jo sūnaus balsas.
Komikui rusiškai paklausus, ar šis pasirodys koncertuose, berniukas lietuviškai atsakė: „Taip“.
„Neblogai“, – su šypsena sureagavo M. Galkinas.