ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Maksimas Galkinas prašneko lietuviškai: tai padarė ne šiaip

2026 m. vasario 13 d. 13:40
Lrytas.lt
Nenumaldomai artėjant koncertams Lietuvoje, Maksimas Galkinas gerbėjus pradžiugino netikėtu vaizdo įrašu. 
Daugiau nuotraukų (14)
Žinomas komikas socialiniuose tinkluose prabilo lietuviškai.
Artistas savo „Instagram“ paskyroje kreipėsi į Lietuvos publiką ir pakvietė į netrukus vyksiančius pasirodymus.
„Jau po mėnesio aš koncertuosiu Lietuvoje. Aš labai mėgstu atvažiuoti į Lietuvą. Kiekvieną kartą su nekantrumu laukiu susitikimo su žiūrovais.
Kovo 17 ir 22 pasirodysiu Vilniuje, kovo 19 Kaune, 20 Klaipėdoje, o 21 Šiauliuose. Ateikite į mano koncertą“, – lietuviškai sakė M. Galkinas.
Vaizdo įrašo pabaigoje netikėtai pasigirdo ir jo sūnaus balsas.
Komikui rusiškai paklausus, ar šis pasirodys koncertuose, berniukas lietuviškai atsakė: „Taip“.
„Neblogai“, – su šypsena sureagavo M. Galkinas.
Maksimas GalkinasLietuvakoncertai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.