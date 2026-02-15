Nutekėjo J. Epsteino laiškai su britų hercogiene: šokiruoja jos frazės apie nepilnametę dukrą

Naujai paviešintuose J. Epsteino bylose aptiktuose dokumentuose minima, kad S. Ferguson elektroniniame laiške vartojo vulgarią frazę, kalbėdama apie savo tuomet dar paauglę dukrą princesę Eugenie.
Šie dokumentai – dalis milijonų puslapių archyvų, kurie atskleidžia artimus ir ilgalaikius Sarah ryšius su J. Epstein, įskaitant susitikimus po jo paleidimo iš kalėjimo, finansinę pagalbą ir draugišką, net familiarią komunikaciją.
Tačiau karališkosios šeimos stebėtojams tokie faktai nėra visiška naujiena. S. Ferguson jau dešimtmečius garsėja neįprastu atvirumu ir ribas peržengiančiais pasisakymais, kurie mažai dera su monarchijos tradicijomis.
Ji ne kartą viešai kalbėjo apie savo asmeninį gyvenimą, intymius santykius su buvusiu vyru princu Andrew, netgi apie lytiškai plintančių ligų testus.
Naujoje Andrew Lownie knygoje „Entitled“ atskleidžiama, kad dar devintajame dešimtmetyje S. Ferguson atvirai ir dažnai netinkamai kalbėjo apie seksą, santykius ir asmenines patirtis.
Pasak autoritetingų šaltinių, karalienė Elžbieta II ne kartą buvo sugluminta jos elgesio, o princas Philipas esą laikė ją karjeros siekiančia avantiūriste.
Per trumpą ir audringą santuoką su princu Andrew Sarah buvo siejama su ne viena neištikimybės istorija. Jos ryšiai su finansų konsultantu Johnu Bryanu baigėsi garsiuoju „pirštų bučiavimo“ skandalu 1992 metais, o romanas su Teksaso milijonieriumi Stevenu Wyattu esą buvo itin aistringas ir viešas.
Buvusi hercogienė taip pat buvo siejama su garsiu tenisininku Thomasu Musteriu, nors jis vėliau bet kokius romantiškus ryšius neigė. Pasak Lownie, Sarah buvo linkusi greitai įsimylėti ir taip pat greitai apie tai pasakoti aplinkiniams.
Didžiausią pasipiktinimą visgi sukėlė J. Epsteino bylose paviešintas 2010 metų elektroninis laiškas, kuriame Sarah, atsakydama į pedofilo žinutę apie Niujorką, parašė, jog laukia, kol jos dukra Eugenie „grįš iš š***ingo savaitgalio“. Laiškas buvo išsiųstas likus vos dviem dienoms iki Eugenie 20-ojo gimtadienio.
Nors Ferguson vėliau ne kartą atsiprašė dėl savo ryšių su J. Epsteinu ir teigė buvusi apgauta, dokumentai rodo, kad jis padėjo padengti apie 60 tūkst. JAV dolerių jos skolų ir palaikė glaudžius santykius su visa šeima – įskaitant kvietimus į Bekingemo rūmus ir princo Andrew 50-mečio šventę.
J. Epsteino ir S. Ferguson ryšiai nutrūko tik po to, kai ji viešai pavadino jį pedofilu. Tačiau net ir po šio pareiškimo ji jam siuntė atsiprašymo laiškus, vadindama jį „ištikimu ir dosniu draugu“.
Šiandien, kilus naujai kritikos bangai, buvusi hercogienė vėl atsidūrė skandalų centre. Tuo metu pranešama, kad princesė Eugenie nutraukė bet kokius ryšius su savo tėvu princu Andrew dėl J. Epsteino bylos ir atsisakė su juo bendrauti net per Kalėdas.
Jeffrey Epsteinasprincesė EugenieByla
