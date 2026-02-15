Pirmą kartą paviešinti šiurpūs Michaelo Jacksono žodžiai apie mirtį: minimi vaikai

Šį kartą dėmesį prikaustė paviešintas archyvinis garso įrašas, kuriame M. Jacksonas kalbėjo apie mirtį.
Įraše atlikėjas pripažino, kad jis verčiau mirtų, nei būtų visam laikui atskirtas nuo galimybės matyti vaikus.
Dainininkas pridūrė, kad tokiu atveju jam „nebebūtų dėl ko gyventi“.
Vyras taip pat pabrėžė, kad jo asmenybė dažnai jam pridarydavo bėdų.
Šiurpus M. Jacksono prisipažinimas apie vaikus pirmą kartą pasirodė naujoje „Channel 4“ dokumentikoje „The Trial“.
Jame aptariami iki šiol negirdėti garso įrašai ir nauja informacija iš 2005 m. M. Jacksono teismo dėl vaikų tvirkinimo bylos.
Vienas šaltinis, kalbėdamas leidiniui „The New York Post“, neslėpė nerimo dėl įrašo, kuris, jo manymu, galimai atspindi tuometinius M. Jacksono ketinimus.
„M. Jacksono susižavėjimas vaikais yra kažkas itin neįprasto ir šiurpaus. Klausytis jo balso, taip kalbančio apie vaikus, turint omenyje, kad jis buvo apkaltintas tvirkinimu, kelia daug klausimų apie jo psichinę būklę, mąstyseną ir, deja, ketinimus“, – dėstė šaltinis.
Dokumentikoje prakalbo ir buvęs M. Jacksono viešųjų ryšių atstovas, kuris pripažino tikėjęs kaltinimais dainininkui.
Savo ruožtu M. Jacksono palikimą valdantys atstovai griežtai neigia visus dainininkui pareikštus kaltinimus.
Prieš mirtį pats M. Jacksonas yra kalbėjęs apie savo ryšį su vaikais – pasak atlikėjo, vaikai mėgo jį dėl vaikiškos asmenybės. Būtent šią savo asmenybės pusę jis laikė problematiška.
Primename, kad M. Jacksonas mirė būdamas 50-ies, 2009 m. birželį, nuo ūmaus apsinuodijimo propofoliu, kurį jam suleido jo gydytojas daktaras Conradas Murray.
Prieš mirtį ne vienam kliuvo M. Jacksono ryšys su vaikais – atlikėjas buvo sulaukęs rimtų kaltinimų pedofilija.
Tyrimo tąkart ėmėsi ir policija – buvo kruopščiai apžiūrėta atlikėjo namais tapusi garsioji ranča „Neverland“, apklaustos tariamos aukos, bet įkalčiai nebuvo rasti. Dar vėliau teismas įtariamąjį išteisino.