Mirė legendinis Holivudo aktorius Robertas Duvallis

Žinią apie aktoriaus mirtį pirmadienį, vasario 16 d., paskelbė BBC.
Filme „Krikštatėvis“ aktoriui teko vienas svarbiausių antraplanių vaidmenų. Čia R. Duvallis įkūnijo Vito Korleonės įvaikintą sūnų, šeimos teisininką Tomą Hageną.
Filme „Šių dienų apokalipsė“ aktorius suvaidino dėl banglenčių sporto pamišusį pulkininką
„Vakar atsisveikinome su mano mylimu vyru, brangiu draugu ir vienu geriausiu mūsų laikų aktorių. Bobas ramiai mirė namuose“, – teigė jo žmona Luciana Duvall.
R. Duvallis laimėjo „Oskarą“ geriausio aktoriaus kategorijoje ir buvo nominuotas dar šešis kartus. Daugiau kaip šešis dešimtmečius trukusios karjeros metu jis spindėjo atlikdamas tiek pagrindinius, tiek antraplanius vaidmenis, o galiausiai tapo režisieriumi.
„Pasauliui jis buvo Akademijos apdovanojimą laimėjęs aktorius, režisierius, pasakotojas. Man jis buvo tiesiog viskas“, – jautrius žodžius vyrui skyrė L. Duvall.
Kino kritikė Elaine Mancini kartą apibūdino R. Duvallį kaip „labiausiai techniškai įgudusį, universaliausią ir įtikinamiausią ekrano aktorių Jungtinėse Valstijose“.
