ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė legendinis Holivudo aktorius Robertas Duvallis

2026 m. vasario 16 d. 20:26
Atnaujinta
Sulaukęs 95-erių mirė aktorius Robertas Duvallis, vaidinęs tokiuose filmuose, kaip „Krikštatėvis“ ir „Šių dienų apokalipsė“.
Daugiau nuotraukų (1)
Žinią apie aktoriaus mirtį pirmadienį, vasario 16 d., paskelbė BBC.
Filme „Krikštatėvis“ aktoriui teko vienas svarbiausių antraplanių vaidmenų. Čia R. Duvallis įkūnijo Vito Korleonės įvaikintą sūnų, šeimos teisininką Tomą Hageną.
Filme „Šių dienų apokalipsė“ aktorius suvaidino dėl banglenčių sporto pamišusį pulkininką
„Vakar atsisveikinome su mano mylimu vyru, brangiu draugu ir vienu geriausiu mūsų laikų aktorių. Bobas ramiai mirė namuose“, – teigė jo žmona Luciana Duvall.
R. Duvallis laimėjo „Oskarą“ geriausio aktoriaus kategorijoje ir buvo nominuotas dar šešis kartus. Daugiau kaip šešis dešimtmečius trukusios karjeros metu jis spindėjo atlikdamas tiek pagrindinius, tiek antraplanius vaidmenis, o galiausiai tapo režisieriumi.
„Pasauliui jis buvo Akademijos apdovanojimą laimėjęs aktorius, režisierius, pasakotojas. Man jis buvo tiesiog viskas“, – jautrius žodžius vyrui skyrė L. Duvall.
Kino kritikė Elaine Mancini kartą apibūdino R. Duvallį kaip „labiausiai techniškai įgudusį, universaliausią ir įtikinamiausią ekrano aktorių Jungtinėse Valstijose“.
 
Robertas DuvallasFilmas Krikštatėvisaktorius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.