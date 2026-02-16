ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Su priklausomybėmis kovojusi M. Heaton – sunkiai atpažįstama: prakalbo apie išgyventą pragarą

2026 m. vasario 16 d. 19:09
Lrytas.lt
Priklausomybes įveikusi dainininkė Michelle Heaton (46 m.) šiandien atrodo visiškai kitaip nei anksčiau. Po sunkios kovos su alkoholizmu ir narkotikų vartojimu moteris pasikeitė ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Apie skaudžią patirtį ir kelią į sveikimą ji atvirai prabilo viešai.
Daugiau nuotraukų (4)
Michelle prisipažino, kad jos alkoholizmo pradžia buvo lėtas ir nepastebimai progresavęs procesas. Tai, pasak jos, prasidėjo po to, kai dėl atliktos mastektomijos, kuri buvo atlikta siekiant sumažinti vėžio genų riziką, ji negalėjo maitinti sūnaus krūtimi, skelbia thesun.co.uk.
„Aš slėpdavau savo alkoholizmą nuo vaikų, į butelius su vandeniu pilant degtinę“, – pasakojo dainininkė.
Pasak jos, tai buvo tik pradžia – vėliau alkoholio vartojimas tapo kasdienybe.
„Mes, priklausomi žmonės, mokame manipuliuoti. Mes manipuliuojame, kad parodytume tik tai, ką norime, jog matytumėte“, – atviravo Michelle.
Ji teigė, kad viešumoje dažniausiai gerdavo vyną, o stipresnius gėrimus slėpdavo.
„Aš atvirai gėriau, bet tik vyną, o tą degtinės butelį laikydavau palėpėje“, – sakė ji.
Dvejus metus kasdienis degtinės vartojimas tapo įpročiu.
„Aš sėdėdavau automobilyje priešais namus ir gerdavau“, – prisiminė dainininkė.
Priklausomybė paveikė ir jos šeimos gyvenimą.
„Aš visada planuodavau išvykas aplink alkoholį. Nesvarbu, ką veikdavome kaip šeima – aš nešdavausi degtinę į kiną, vyną į parką“, – pasakojo ji.
Po daugybės bandymų slėpti problemą ir pablogėjus sveikatai dėl kepenų sutrikimų, Michelle galiausiai nusprendė ieškoti pagalbos.
Ji atskleidė, kad dar prieš patekdama į reabilitacijos centrą jos artimieji bandė padėti.
„Du metai prieš tai, kai patekau į reabilitaciją, mano vyras, vadybininkas ir geriausi draugai susirinko ir suorganizavo intervenciją, bet man pavyko nuo jų išsisukti“, – teigė ji.
Vis dėlto, kai sveikatos būklė dar labiau pablogėjo, Michelle buvo įtikinta kreiptis į pagalbos specialistus „The Priory“ klinikoje.
„Aš pasiekiau tašką, kai nenorėjau pabusti“, – atvirai prisipažino ji.
Šiandien dainininkė teigia sėkmingai įveikusi priklausomybes, aktyviai sportuoja ir skiria daug dėmesio savo fizinei bei emocinei sveikatai.
„Jeigu nebūčiau nuėjusi į reabilitaciją, dabar nebūčiau gyva“, – sakė Michelle.
Alkoholizmaspriklausomybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.