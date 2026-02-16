Su priklausomybėmis kovojusi M. Heaton – sunkiai atpažįstama: prakalbo apie išgyventą pragarą

Michelle prisipažino, kad jos alkoholizmo pradžia buvo lėtas ir nepastebimai progresavęs procesas. Tai, pasak jos, prasidėjo po to, kai dėl atliktos mastektomijos, kuri buvo atlikta siekiant sumažinti vėžio genų riziką, ji negalėjo maitinti sūnaus krūtimi, skelbia thesun.co.uk.
„Aš slėpdavau savo alkoholizmą nuo vaikų, į butelius su vandeniu pilant degtinę“, – pasakojo dainininkė.
Pasak jos, tai buvo tik pradžia – vėliau alkoholio vartojimas tapo kasdienybe.
„Mes, priklausomi žmonės, mokame manipuliuoti. Mes manipuliuojame, kad parodytume tik tai, ką norime, jog matytumėte“, – atviravo Michelle.
Ji teigė, kad viešumoje dažniausiai gerdavo vyną, o stipresnius gėrimus slėpdavo.
„Aš atvirai gėriau, bet tik vyną, o tą degtinės butelį laikydavau palėpėje“, – sakė ji.
Dvejus metus kasdienis degtinės vartojimas tapo įpročiu.
„Aš sėdėdavau automobilyje priešais namus ir gerdavau“, – prisiminė dainininkė.
Priklausomybė paveikė ir jos šeimos gyvenimą.
„Aš visada planuodavau išvykas aplink alkoholį. Nesvarbu, ką veikdavome kaip šeima – aš nešdavausi degtinę į kiną, vyną į parką“, – pasakojo ji.
Po daugybės bandymų slėpti problemą ir pablogėjus sveikatai dėl kepenų sutrikimų, Michelle galiausiai nusprendė ieškoti pagalbos.
Ji atskleidė, kad dar prieš patekdama į reabilitacijos centrą jos artimieji bandė padėti.
„Du metai prieš tai, kai patekau į reabilitaciją, mano vyras, vadybininkas ir geriausi draugai susirinko ir suorganizavo intervenciją, bet man pavyko nuo jų išsisukti“, – teigė ji.
Vis dėlto, kai sveikatos būklė dar labiau pablogėjo, Michelle buvo įtikinta kreiptis į pagalbos specialistus „The Priory“ klinikoje.
„Aš pasiekiau tašką, kai nenorėjau pabusti“, – atvirai prisipažino ji.
Šiandien dainininkė teigia sėkmingai įveikusi priklausomybes, aktyviai sportuoja ir skiria daug dėmesio savo fizinei bei emocinei sveikatai.
„Jeigu nebūčiau nuėjusi į reabilitaciją, dabar nebūčiau gyva“, – sakė Michelle.