Graikijoje – paslaptinga prodiuserės mirtis: rasta negyva viešbučio kambaryje

Tuo metu moteris viešėjo Graikijoje ir ten filmavo ketvirtąjį serialo sezoną, skelbė „The Mirror“.
Policijos pareigūnų teigimu, įvykio vietoje buvo rasta tablečių. Taip pat pranešama, kad ant jos kaklo buvo aptikta mėlynių.
D. Eden be gyvybės ženklų buvo rasta po to, kai jos brolis pagalbos tarnyboms pranešė negalintis su ja susisiekti.
Vietos žiniasklaida teigimu, šiuo metu nemanoma, kad jos mirtis susijusi su nusikalstama veika.
Po netekties Danos prodiuserinė kompanija „Donna and Shula Productions“ išplatino pareiškimą.
„Tai didžiulis sukrėtimas šeimai, draugams ir kolegoms. Prodiuserinė kompanija nori patikslinti, kad gandai apie nusikalstamo ar su nacionalizmu susijusio pobūdžio mirtį nėra teisingi ir neturi pagrindo“, – rašoma įraše.
D. Eden prodiusuojamas serialas „Tehran“ 2021-aisiais pelnė apdovanojimą 49-ojoje „Emmy“ ceremonijoje. Jis buvo išrinktas kaip geriausias draminis serialas.