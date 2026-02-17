Mirė milijardierė „Ferrero Rocher“ paveldėtoja Maria Franca Ferrero

Pasaulį verslininkė paliko savo namuose Alboje, Kunėjo provincijoje, Italijoje.
Ji buvo „Ferrero Group“ prezidentė – bendrovės, garsėjančios tokiais prekių ženklais kaip „Nutella“, „Kinder“, „Ferrero Rocher“ ir „Tic Tac“.
Žinia apie jos mirtį sukrėtė nedidelį šiaurinį miestelį, kuriame įsikūrusi „Ferrero“ gamykla ir kuris laikomas šokoladinio kremo gimtine.
Maria susituokė su Michelu Ferrero 1962 metais, būdama 24-erių, nors, kaip pati juokaudama sakė, buvo jį perspėjusi, kad „nemėgsta šokolado“.
„Nors tai buvo parašyta dešimtis kartų, aš niekada nebuvau Michelo sekretorė“, – kartą laikraščiui „La Stampa“ sakė Maria, kalbėdama apie savo santuoką.
Po vyro mirties 2015 metais ji paveldėjo visą verslą – 40 gamyklų, beveik 50 tūkst. darbuotojų ir maždaug 18 mlrd. eurų metinę apyvartą.
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pagerbė Marią ir jos labdaringą veiklą, sakydama: „Ji buvo verslumo pavyzdys, kuris niekada nepamiršo bendruomenės.“