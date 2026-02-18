JAV žvaigždė Shia LaBeoufas beveik savaitę šėlo baruose ir spėjo prisidirbti: „Jis terorizuoja miestą“

„Mardi Gras“ (pranc. „riebusis antradienis“) – paskutinė diena prieš katalikų Gavėnią, visame pasaulyje (ypač Naujajame Orleane, JAV) švenčiama kaip triukšmingas karnavalas, persirengėlių šventė ir gausus pasivaišinimas prieš 40 dienų pasninką. Tai atitikmuo lietuviškoms Užgavėnėms, skirtas išvaryti žiemą.
Nors karnavalo kulminacija – amerikiečių aktorius Shia LaBeouf, anksčiau viešai teigęs, kad jau kelerius metus gyvena blaiviai ir savo praeities alkoholizmą kaltinęs dėl smurtinio elgesio su buvusia partnere, pastarąją savaitę, kaip teigiama, linksminosi baruose Naujajame Orleane.
Įvairių miesto barų darbuotojai pasakoja, kad aktorius nuo ketvirtadienio buvo matomas įvairiuose vakarėliuose. Jo linksmybės, anot liudininkų, baigėsi ankstų antradienio rytą – Sh.LaBeoufas buvo sulaikytas ir apkaltintas dviem nesunkaus smurto epizodais po incidento prie „R Bar“ Faubourg Marigny rajone.
Sekmadienio vakarą visą parą veikiančiame bare „Ms Mae’s“ aktorius esą pasirodė be marškinėlių ir be grynųjų pinigų. Kaip teigė apsaugos darbuotojas Robertas Skuse’as, Sh.LaBeoufas buvo neblaivus ir šiek tiek agresyvus.
Tuo metu mieste vyko įspūdingas paradas Šv. Karolio aveniu – tūkstančiai šventės dalyvių su gėrimais rankose stebėjo žygiuojančius orkestrus.
Liudininkų teigimu, chaoso įkarštyje aktorius paklausė: „Ar žinote, kas aš toks?“ Dalis lankytojų jį atpažino ir prašė nusifotografuoti bendroms „Instagram“ nuotraukoms – su tuo jis sutiko. Viena „Ms Mae’s“ barmenė pasakojo, kad ketvirtadienį jis buvo labai malonus, tačiau sekmadienį situacija buvo kitokia. Paprašytas apsivilkti marškinėlius, jis tai padarė.
Vis dėlto, baro darbuotojai galiausiai paprašė aktoriaus išeiti, kai šis mėgino pažaisti garsenybių barmeną.
„Jis tris kartus klausė, ar gali atsiskaityti kreditine kortele“, – pasakojo barmenė Kyle Catarouch. Bare aiškiai iškabinta daugiau nei 50 užrašų „Tik grynieji“. Ji taip pat mestelėjo kandžią pastabą: „Gal grįžk kasti duobių?“ – aliuziją į 2003 metų filmą „Holes“, kuris Sh.LaBeoufui atnešė platesnį pripažinimą.
Kitas barmenas, pageidavęs likti anonimu, situaciją apibendrino taip: „Jis terorizavo miestą.“
Liudininkai aktorių ketvirtadienio vakarą matė ir cigarų bare bei gyvos džiazo muzikos klube „Dos Jefes“. Vienas lankytojas pasakojo, kad Sh.LaBeoufas buvo garsesnis už kitus ir net dalijo aktorystės pamokas prie baro sėdėjusiai merginai.
Anot baro „45 Tchoup“ lankytojų, jis taip pat trumpam buvo užsukęs ir ten. Bendrasavininkė Deb Shatz patvirtino, kad aktorius lankėsi du kartus: „Jis buvo visiškai ramus. Atsiskaitė kortele, bet išėjo nepasirašęs, todėl pridėjome 20 proc. arbatpinigių.“
Teigiama, kad Sh.LaBeoufas apsistojo prabangiame „Airbnb“ būste Uptown rajone, kur vyksta didieji paradai. Apie jo apsilankymą pranešė ir legendinio „Brothers III Lounge“ baro darbuotojai.
Aktoriaus atstovai į žiniasklaidos užklausas kol kas neatsakė.
Shia LaBeoufasbaraiMaratonas
Rodyti daugiau žymių