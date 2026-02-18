Mirė „Grammy“ apdovanojimą pelnęs 75-erių dainų autorius

ŽmonėsUžsienio žvaigždės

2026 m. vasario 18 d. 06:21
Lrytas.lt
Sulaukęs 75-erių mirė „Grammy“ apdovanojimą pelnęs dainų autorius Billy Steinbergas. Kaip skelbė „The Mirror“, vyras sirgo vėžiu.
B. Steinbergo advokatė pranešė, kad vyras mirė savo namuose Brentvude, Los Andžele.
Pasirodo, vasario 26-ąją dainų autorius planavo švęsti savo 76-ąjį gimtadienį.
Apie tai, kad Billy kovojo su vėžiu, patvirtino jo advokatė Laurie Soriano.
Šeimos nariai Billy apibūdino kaip „fantastišką tekstų autorių, atsidavusį vyrą, mylintį tėvą“ ir „vieną įtakingiausių savo eros dainų kūrėjų“.
Taip pat artimieji išplatino jautrų pranešimą.
„B. Steinbergo gyvenimas buvo liudijimas apie gerai parašytos dainos išliekamąją galią – ir apie idėją, kad nuoširdumas, sudėtas į muziką, gali mus visus pergyventi.
Tačiau artimiausi žmonės žinojo, kad jam svarbiausia buvo ne pripažinimas, o ryšys – magija išgirsti minią dainuojant tai, kas kadaise gyveno tik jo užrašinėje“, – rašė šeimos nariai.
Billy išgarsėjo sukūręs hitus tokiems atlikėjams kaip Madonna, Whitney Houston ir Celine Dion.
Tarp jo kūrinių – daina „True Colours“ (Cyndi Lauper), „Like A Virgin“ (Madonna), „Eternal Flame“ (The Bangles) ir kitos.
